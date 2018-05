Operan en España a Belinda por piedras en el riñón

La cantante de 28 años difunde en sus redes sociales que este lunes fue intervenida de emergencia; exhorta a sus fans hidratarse para no padecer de cálculos renales

Belinda canceló una presentación que tenía prevista este domingo en Málaga debido a que fue hospitalizada por cálculos en el riñón.

La intérprete de “Luz sin Gravedad” hizo el anuncio en su cuenta de twitter.

“Les quiero ofrecer mis más sinceras disculpas porque no pude estar hoy en el escenario, tuve que venir al hospital porque me puse muy mal, me trajeron a urgencias por un problema en el riñón. Muchas gracias a todos por preocuparse, los mantendré informados, los quiero”, publicó la intérprete mexicana.

La cantante planeaba presentarse este domingo en la ciudad española en el espectáculo Primavera Pop, con Juan Magan.

La madre de la intérprete, Belinda Schüll, dijo este lunes al programa Hoy que su hija fue intervenida quirúrgicamente con éxito.

Narra la historia

La cantante Belinda compartió a sus seguidores en redes sociales la foto de las piedras que tenía en el riñón y que le fueron extraídas la mañana de este lunes durante una operación.

“6 de mayo nunca te olvidaré. El peor dolor que he tenido: Las malditas piedras en el riñón. Un dolor tan tan intenso, aproximadamente 12 horas del peor dolor que he tenido en mi vida”, posteó la artista en su cuenta en twitter.

En la red, recordó que el domingo tenía un concierto en Málaga, España, y justo cuando la estaban arreglando para salir al escenario comenzó a sentir un dolor insoportable desde abajo hasta el riñón.

“Tuve que ir al hospital inmediatamente, no podía caminar, respirar, pensar… Puedo decir que el peor dolor que existe es tener piedras en el riñón. Ahora tengo que cuidarme mucho más”.