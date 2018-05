Eugenio Derbez mantiene firmes sus raíces e idioma

Señala que a través de sus películas busca inyectarle mucha mexicanidad y no alejarse de su idioma ya que, si lo hiciera, alejaría al público que tanto ha seguido su carrera

A pesar de estar más tiempo en Estados Unidos, Eugenio Derbez no se olvida de sus raíces y mucho menos de su idioma.

Por ello, a través de sus películas (“No se Aceptan Devoluciones”, “Cómo Ser un Latin Lover”, y recientemente “Hombre al Agua”) el actor busca inyectarle mucha mexicanidad y no alejarse de su idioma ya que, si lo hiciera, alejaría al público que tanto ha seguido su carrera.

“Para mí ha sido un reto muy grande hacer esta cinta. Hemos estado entregados desde el principio.

“He cuidado mucho el no abandonar a mi audiencia mexicana, pero también quiero sumar más público, en especial a los latinos que viven allá, por eso siempre he tenido una mezcla de inglés y español porque no quiero que sientan que porque ando allá (en Estados Unidos) ya no hablo español”, afirmó el también director durante la conferencia de prensa de su nueva cinta Hombre al Agua.

Junto a Anna Faris, Cecilia Suárez, Jesús Ochoa, Adrián Uribe, Omar Chaparro, Fernando Luján, Eva Longoria, entre otros más, dan vida a una cómica historia la cual gira en torno a la familia, valores y fuertes decisiones.

“Todos estamos contentos por el resultado de esta película, ha sido un gusto ser parte de este equipo y de trabajar con Eugenio.

“Este proyecto es muy oportuno, mezcla el talento de diferentes naciones. Me parece que en ese sentido la cinta no puede salir en mejor momento principalmente por los problemas que atraviesan Estados Unidos y México hoy en día”, dijo Suárez.

Las bromas fueron un obstáculo y mucho más, hacer que se entendieran en los lugares que se distribuirá la cinta, por lo que Derbez ingenió diferentes chistes a la hora de subtitularla y así no perder la esencia de la risa de cada lugar.

“Siempre cuido mucho a mi público aquí y allá. Conseguí que la película se doblara al español y se proyectara en este idioma.

“No es un triunfo mío sino del país, de los latinos porque logramos que Hollywood nos voltee a ver como industria y considere a México así como a los latinos que viven en Estados Unidos”, expresó.

“Hombre Al Agua” se estrenó en los cines de Estados Unidos el viernes pasado y se colocó en la segunda película más taquillera al momento del estreno (con 14.8 millones de dólares) por debajo de Avengers: Infinity War.

La cinta llegará a las salas mexicanas el próximo jueves 10 de mayo.