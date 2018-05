Destacan potencial de cooperación entre Sonora y Colombia

La diplomática externó el reconocimiento a la gobernadora Claudia Pavlovich por el trabajo que ha realizado, “me voy muy impresionada con lo que he visto”

Sonora y Colombia tienen gran potencial para avanzar en acuerdos de cooperación en diferentes temas para mejorar la calidad de vida de su gente, aseguró la Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de Colombia en México, Patricia Cárdenas Santamaría, en su visita a la entidad.

Como parte del año dual México – Colombia, que inició en junio de 2017, la Embajadora de Colombia destacó que no podía dejar pasar la oportunidad de visitar Sonora, que registra un importante crecimiento desde el inicio de la administración de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

“El trabajo que está haciendo es magnífico en todos los frentes, se ve un estado muy dinámico, muy próspero con muchos proyectos interesantes, con mucha inversión, una gran dinámica se percibe en Sonora, creo que es un referente para muchos de los estados en México, y me voy muy impresionada de lo que he visto”, expresó.

Sonora, dijo, tiene un gran potencial y se ha aprovechado para generar mayor inversión y beneficios, las empresas extranjeras que han llegado a la entidad con grandes proyectos son sinónimo de la confianza que tienen de establecerse en la entidad.

“Lo que queremos es estrechar cada vez más esa relación, llevarlo también al plano de comercio e inversión, viendo si es posible traer visiones empresariales o llevar visiones de empresarios a Colombia, creo que son múltiples las facetas de la relación bilateral y múltiples las oportunidades que podemos aprovechar entre el estado de Sonora y Colombia”, opinó.

Patricia Cárdenas Santamaría subrayó el trabajo que se ha realizado en Sonora en la atracción de inversión extranjera, el uso de energías renovables, la infraestructura carretera, los grandes avances en materia de educación, entre otros.

“Yo creo que de todo eso tenemos que aprender en Colombia e intercambiar buenas prácticas, pienso que la idea es tratar de ver cómo podemos aproximarnos desde el punto de vista de inversión, ojalá y Colombia pudiera estar como inversionista en Sonora, y lo mismo que también tuviéramos misiones de empresarios que visitaran Colombia y buscarán oportunidades allá”, comentó.

La Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de Colombia en México, Patricia Cárdenas Santamaría, se reunió con jóvenes colombianos que participan en programas de movilidad estudiantil en Sonora.

En el Instituto Sonorense de Cultura, sostuvo una reunión informativa sobre la política pública en materia cultural del Gobierno de Sonora.