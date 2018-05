Rechaza acusaciones alcalde de Rayón

Una disputa familiar por un rancho ha escalado a grandes niveles de violencia

La lucha por un predio es lo que ha ocasionado la división y problemas entre familiares de Francisco César Ramírez Contreras, quien el pasado 10 de abril acudió a esta casa editorial a denunciar una serie de presuntas ilegalidades en su contra, a lo que sus hermanos pidieron el derecho de réplica y afirman que son hechos infundados.

Como se informó, Francisco César acusó al Presidente Municipal de Rayón y a su hijo de que habían sido baleados en el interior de su rancho, además de proporcionar una serie de folios con denuncias penales en contra del hijo del alcalde y una por abuso de autoridad contra el edil.

En ese sentido, José Manuel y Hugo, hermanos de Francisco César, presentaron documentos oficiales y legales sobre diversos problemas que han tenido entre la familia por un predio que fuera el rancho Asunción del Taraiz, ubicado en el Municipio de Opodepe, el cual fue subdividido hace años por los padres finados de los involucrados.

Una de las precisiones que hicieron mediante oficios firmados y sellados por autoridades, es que a Francisco César se le notificó el 16 de marzo del 2018 a las 09:40 horas por parte del Ministerio Público con base en Ures y a las 10:05 horas del mismo día por parte de la AMIC, de que acudirían ya que habían ganado un juicio sus hermanos, por lo cual afirman nunca hubo disparo alguno.

José Manuel Ramírez Contreras, explicó que cuenta con títulos, incluso agrarios, ya que en 1972 su padre y madre le hicieron una compra venta de mil hectáreas, por lo que le dieron las escrituras y se hizo legalmente, el cual se quedó bajo el nombre de El Taraiz.

“Era un rancho tirado, trabajando lo arreglé muy bien y ya cuando estaba arreglado, llega este muchacho (Francisco César) y me hacía jiras las motobombas, toditito, una cosa terrible, no se podía estar y yo lo que le tenía miedo es que me matara un hijo.

“Se vino el juicio y me tuve que salir, me sacó a mano armada y dije a que me mate aquí más vale que me salga y ahí se quedó, me echó para afuera y hasta ahora que tenemos el juicio, lo recuperamos gracias a Dios, pero el rancho ya estaba hecho pedazos”, afirmó.

Detalló que aunque ya se ganó el juicio, no ha podido ingresar porque tiene gente armada en el lugar, mismo que ya constató no tiene nada del mobiliario que él había dejado al momento de salirse bajo amenazas en el 2011.

Por su parte, Hugo Ramírez Contreras, quien también es hermano, señaló que èl también fue sacado a la fuerza de su rancho llamado La Ramada, mismo que también es colindante en el antiguo predio de la Asunción del Taraiz.

“Venimos a desmentir todas esas mentiras con las que mi hermano ha venido engañando a autoridades militares, federales, fuero común, municipales, son puras mentiras porque él jamás ha sido dueño de la Asunción del Taraiz en general. Él sólo tiene un derecho de 318 hectáreas que se llama El Huerigo y ese es su rancho, lo demás era en general de todos”, apuntó.

Tiene orden de aprehensión por homicidio

Taynna Guadalupe Zapien Fernández, quien fuera esposa de Jesús Fabián Salazar Peralta, mismo que al parecer fue asesinado por Hiram, hijo de Francisco César, aseveró que a pesar de que hay una orden de aprehensión en contra del señalado, las autoridades no lo han aprehendido.

Abundó que existe la denuncia por homicidio con número de expediente 39/2011, interpuesta en el Ministerio Público de Ures, debido a que su esposo fue asesinado en el rancho La Ramada.

Enfatizó que al ser rancho propiedad de Hugo, era a él a quien se le pedía permiso para ingresar a jimar maguey para la fabricación de bacanora, a lo cual iba cada mes de diciembre para ganar dinero extra y comprar los regalos de navidad de sus hijos.

El abogado que lleva los casos de la familia y del homicidio, David Abreu Cruz, puntualizó que al encontrarse Jesús Fabián, con tres personas más, incluido un primo de la familia dueña del terreno, llegó Hiram, acompañado de su padre y otras personas armados.

“En realidad no iban por el muchacho, iban por el primo de ellos a hacerla de pleito y correrlo del rancho; entonces cuando se da la discusión, el muchacho (Hiram) le mete un escopetazo al muchacho en el pecho, cayó hacia atrás y entre sus acompañantes gritan mata a los demás, son testigos y los otros corrieron hacia el cerro y bajaron hasta la madrugada caminando entre cinco y siete horas, también les habían disparado, pero no les dieron”, advirtió.