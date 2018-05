Eva Mendes disfruta la maternidad

La actriz de origen cubano, pareja de Ryan Gosling, es madre de dos niñas y piensa educarlas como lo hizo su madre con ella

Para Eva Mendes no hay nada más importante que ser madre, si bien la vida le ha concedido la oportunidad de jugar distintos roles, como el de modelo, actriz, diseñadora y empresaria.

Pero si la maternidad guarda tanta relevancia para ella se debe en principio al ejemplo de su propia progenitora, Eva Pérez Suárez, quien le enseñó a ser también una buena hija.

“Mi gran sueño era comprarle a mi madre una casa y pagar sus cuentas. Recuerdo que el día de la premiere de +Rápido +Furioso iba con ella en el coche y me dio una carta que le escribí como a los 8 años, en la que le decía que iba a ayudarle con los gastos y que ya no íbamos a padecer.

“Ese día fue un gran momento para mí porque me hizo recordar que ese era mi sueño, devolverle todo lo que ella había hecho por mí. Y creo que lo he logrado”, compartió Eva en entrevista.

Y hoy que tiene a las pequeñas Esmeralda Amada (septiembre de 2014) y Amada Lee (abril de 2016), producto de su relación con el actor Ryan Gosling, quiere educarlas con el ejemplo, tal como hiciera su madre.

“En Cuba, mi mamá tenía que conseguir su propia agua y, además, criar a tres hijos. Cuando llegó a Estados Unidos, no sabía el idioma, nada, pero se metió a la escuela y nos educó. ¡Lo hizo!

“Era una inmigrante y enfrentó toda clase de obstáculos, así que puedo guiarme por eso, y espero que lo que pueda darle a mis hijas sea un buen ejemplo de mujer”, agregó la actriz.

Precisamente para honrar sus raíces latinas y la herencia de su madre, a sus dos niñas les enseña su atropellado español.

“Hablamos ‘spanglish’ en casa y mi niña de tres años, que es la que más habla porque la bebé aún no tanto, se expresa entre español e inglés todo el tiempo. Mezcla todas las palabras, pero no la corrijo porque creo que es súper lindo. Digo: ¡Dios mío, qué tierno!'”, contó.

Apartada de las pantallas desde 2014, Eva está dedicada casi de tiempo completo a su familia y a la maternidad, materia que no ha sido fácil de abordar.

Aunque abrirse paso en Hollywood tampoco fue sencillo, pues el proceso estuvo lleno de retos; y en esos momentos sus padres siempre fueron su inspiración para seguir adelante.

“Mi padre está retirado, pero por muchos años fue carnicero y tuvo que lidiar con las compañías, con crear su propio negocio, los obstáculos eran constantes. Lo mismo para mi mamá.

“Lo de ellos sí fue duro. Estoy segura de que mi trabajo tiene sus retos, pero hay muchos más que considero son un mayor desafío”, sostuvo la protagonista de Hitch: Especialista en Seducción.

De cualquier modo, celebra que hoy la industria de Hollywood presente más oportunidades y mayor diversidad que cuando ella comenzó, hace 20 años.

“Es tan padre que todo eso vaya desapareciendo y que podemos tener más opciones para todos los que están involucrados.

“Soy afortunada de estar en un tiempo para la industria del entretenimiento en el que está más abierta, existen menos etiquetas, y por todo lo que está sucediendo, cada vez va a haber menos y menos restricciones”.