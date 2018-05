Apuesta por temporalidad del reguetón el baterista de Soda Stereo

Charly Alberti, dijo que las letras del reguetón son muy pobres por lo que a diferencia del rock en español “solo es temporal”

A diferencia del rock en español, las letras del reguetón son muy pobres y no hablan de nada, afirmó Charly Alberti, integrante del extinto grupo Soda Stereo.

“Esa es la diferencia de dos corrientes en donde el rock en español ha prevalecido por décadas, mientras que el reguetón sólo es temporal aunque parezca ahora que está arrasando”, dijo el músico en entrevista.as Relacionadas

El baterista consideró que el gran éxito del género actualmente se debe a la poca creatividad de varios artistas.

“El otro día vi a un hijo de un gran cantante español, por no dar nombres, haciendo reguetón y lo ves ridículo cuando él hace baladas”, expresó. “Si quieres ser músico honesto sólo debes dejar pasar la ola y subirte a la tuya y debes esforzarte a hacer un gran disco”.

Afirmó que personas con poco talento hacen música de reguetón por la popularidad del género.

“Son letras muy pobres, no hablan de nada y son muy violentos; tiene una relación con el hip hop o la cumbia villera que vienen del mismo lugar social y hablan de lo mismo”, afirmó. “Pero para mí en resumen más que expresiones musicales son expresiones culturales”.

Alberti acudió a una presentación en Los Ángeles de Sép7imo Día: No Descansaré, show de Cirque du Soleil que está inspirado en la música de Soda Stereo y que este domingo cerraría de forma definitiva su temporada en Estados Unidos