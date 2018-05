Plagian y matan a nueve personas

Nueve personas –cuatro que trabajaban en una empresa subcontratada por la Coca Cola– fueron privadas de su libertad por un comando armado y este sábado aparecieron muertas a golpes y asfixiadas en una camioneta de redilas en el nuevo Libramiento Chilpancingo-Tixtla en el Estado de Guerrero.

Según los reportes, el pasado jueves 3 de mayo –alrededor de las 18:00 horas– el dueño de la empresa “El Güero” y cinco de sus trabajadores, que se dedicaban a vender el producto de la Coca Cola, viajaban en una camioneta cuando fueron interceptados por un grupo armado en el lugar conocido como “El Trebol” ubicado entre las carreteras que conducen a la localidad de Apango, otra a Chilapa y la del libramiento Tixtla-Chilpancingo.

Ese mismo día, los delincuentes accedieron a dejar en libertad a dos de sus víctimas.

Sin embargo, la versión de los familiares de algunas de las víctimas es que los delincuentes exigían a la esposa del dueño de la empresa subcontratada por la Coca-Cola, con sucursal en Chilpancingo, que pagara el rescate.

A las 21:30 horas de ese jueves, los delincuentes fueron por otros cinco familiares del dueño de la empresa de nombre Esteban Nava Romero.

A los cinco, entre ellos el papá de Esteban, cuñado y otros familiares, los sacaron de sus viviendas ubicadas en distintos puntos de Tixtla.

Por la versión de los familiares que fueron entrevistados en la Fiscalía, tras la desaparición de las nueve personas se interpuso una denuncia ante la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común el viernes 4 de mayo por la tarde.

Se deslinda empresa refresquera

Ese viernes, los familiares acudieron a las oficinas de la Coca Cola ubicadas en Chilpancingo para pedir informes sobre la situación de sus desaparecidos.

Sin embargo, funcionarios de la empresa trasnacional se deslindaron de esta situación bajo el argumento de que los desaparecidos no eran sus trabajadores.

La Coca-Cola, según dicen los familiares de las víctimas, subcontrató una empresa con razón social “Tienda el Güero” para que distribuyera el refresco al Municipio de Tixtla.

Esta empresa “El Güero” era la que contrataba a los trabajadores a quienes no les otorgaba ninguna prestación social y trabajaban hasta 13:00 horas diarias.

Coca Cola dejó de distribuir de manera directa su producto en Tixtla por las amenazas del narco y también por los robos que sufrían por parte de los estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

Los familiares señalan que apenas se enteraron de que un grupo armado le exigía una cuota a Esteban Nava Romero y a su esposa.

Además, los delincuentes les dijeron que no podían realizar la venta del refresco en la noche.

El desacatar estas dos órdenes provocó que el grupo armado levantara a los trabajadores, al dueño de la pequeña empresa y a varios de sus familiares.

Pese a la denuncia de desaparición que interpusieron algunos familiares, el Gobierno de Héctor Astudillo Flores nunca hizo nada para su búsqueda.

A más de 30 horas de la desaparición de las nueve personas, este sábado aparecieron muertos en el interior de una camioneta marca Ford de doble redila con placas HR5536B, del Estado de Guerrero en el lugar conocido como “Los Túneles” del libramiento Chilpancingo-Tixtla.

Uno de los trabajadores de nombre Giovany cuenta con 17 años, otro, Ángel, 18 años.

Ambos apenas tenían dos semanas de haber sido contratados por la pequeña empresa “El Güero” y ganaban dos mil pesos a la semana.

En un comunicado del Gobierno de Héctor Astudillo, se señala que las personas fallecidas encontradas en la camioneta utilizaban este vehículo para presuntamente vender productos de procedencia ilícita.

Cuando los familiares de las nueve personas fallecidas se enteraron de esta versión que dio el Gobierno estatal, la calificaron como “una calumnia”.

“Lo que debe de hacer el Gobernador inepto (Héctor Astudillo) es aclarar estos crímenes, pero seguramente no hará nada”, señaló uno de los familiares que –al igual que los demás– se encuentran realizando trámites en la Fiscalía para que le entreguen los cuerpos.

“La Fiscalía no tiene evidencia que la empresa (en) la que trabajaba Geovany le daba servicio a la Coca Cola, pero suelta la versión que transportaba mercancía ilícita. Eso equivale a revictimizar a un buen muchacho, mancha su memoria y el honor de la familia”, señaló en su cuenta de whatsapp uno de los familiares de este joven.

Hasta la tarde de este sábado, los nueve cadáveres se encontraban en el Servicio Médico Forense (Semefo) de esa ciudad.