¡Oro para Lupita González! Y hace sonar el himno mexicano en China

La atleta mexicana Guadalupe González, quien llenó de orgullo y emoción al país en los JJ.OO. de Río al colgarse la Plata, defendió su título en los 20 kilómetros, obtenido en Roma hace dos años, y además de alzarse con la Medalla de Oro en China, se convirtió en la primera Bicampeona de la Copa Mundial de Marcha.

Con un tiempo de 1:26:38, Lupita dejó atrás a las Chinas Shijie Qieyang y Jiayu Yang, y se dijo feliz por el triunfo y porque logró terminar sin complicaciones, y no como anteriormente le pasaba.

“Fue difícil, porque en ocasiones anteriores me quedaba un poco al final, esta vez quise que no ocurriera lo mismo; me la jugué con riesgo a tronarme, pero gracias a Dios todo salió bien, estoy muy contenta”, dijo al finalizar para el medio oficial de la IAAF.

La Secretaría de Marina Armada de México felicitó a la también Teniente de Corbeta, Lupita González, por el logro obtenido y que significa además un paso más rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Sin duda alguna esta excepcional atleta naval ha dejado huella tanto en tierras nacionales como fuera de las mismas, demostrándose a sí misma que la base de todo logro profesional es la dedicación, esfuerzo y entrega en su desarrollo, poniendo en alto el nombre de México y de la Secretaría de Marina”, escribió en un comunicado.

Fuente: medio tiempo