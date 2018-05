Kassia Meador, la leyenda del longboard con sangre mexicana que desafía muros

Entender la vida de Kassia Meador sin su “longboard” es imposible, tanto como lo es imaginarla lejos de México.

A sus 36 años, la estadounidense puede presumir de ser reconocida como una de las más grandes leyendas del “longboarding”, un estilo de surf sobre una tabla larga y más apegado a los lineamientos esenciales de esta disciplina. Pero de lo que ella más se regocija es de su sangre azteca.

“Mi mamá es mexicana y siempre he sentido mucho aprecio por México. En California siempre cruzamos la frontera para disfrutar, desde que recuerdo hasta ahora es de hermosas playas, olas perfectas y gente muy relajada, conozco gente linda y disfruto de buena comida, México es el lugar que amo, hay buena vibra y es de las mayores razones por las que amo aquí y he pasado la mayor parte de mi vida”, dice la surfer a Mediotiempo.

Desde muy pequeña hizo de visitar el país de su madre algo más que una rutina. Ir a ver a la familia en Guadalajara, para terminar su viaje en el mar, se convirtió en su ritual predilecto, a tal grado que, en caso de que el presidente de su país, Donald Trump, comenzara a construir un muro fronterizo, tomaría una tajante decisión.

“Quiero estar de este lado del muro, ese hombre (Trump) es el peor, es desafortunado, me hace sentir ganas de sacar residencia aquí”, lanza la segunda mejor rankeada en el World’s Longboard Tour en 2011 horas antes de competir en los Cuartos de Final del Mexi Log Fest 2018.

Pero lo que más disfruta Kassia de México es de sus olas, mismas que encuentra al por mayor en La Saladita, Guerrero, donde se realiza uno de los más importantes torneos de “longboarding” en el mundo.

“Este es el torneo que cada año espero, creo que en la comunidad longboard vienen aquí muchos campeones mundiales, ellos deciden venir aquí porque es uno de los mejores eventos. Hay premios disponibles iguales que en otros lados, pero ningún lugar es como La Saladita, es muy especial”, afirma la surfista.

Kassia forma parte de una muy exclusiva comunidad de surfers que optaron por especializarse en la tabla larga, una decisión que la hizo ganarse respeto a nivel mundial.

“Dicen que soy una leyenda pero porque soy vieja”, dice entre risas. “He hecho esto por años y el nivel ha crecido, la comunidad igual; todos los niños se hacen jóvenes, todos mejoran y me emociona el futuro, este evento (Mexi Log Fest) impulsa el futuro”.

Con 22 años de trayectoria, la californiana, que confiesa no hablar español porque su madre la orilló a comunicarse en inglés, el idioma de su padre, ya perdió la cuenta de cuántos títulos ha cosechado en su vida, pues es el surfing su pasión, más allá de una obsesión, como pasa en el surf convencional.

“Muchos, he ganado muchos. Me veo menos vieja de lo que soy o no sé, pero he estado haciendo esto por años así que no sé, no me importa contarlos, es algo loco, he estado haciendo esto toda mi vida pero este evento es mi favorito”, insiste.

Con tanta experiencia, Meador se ve como una auténtica maestra, alguien capaz de predicar con el ejemplo y, a través de su talento en las olas, cambiar la vida de esos jóvenes que ahora, al igual que ella, sueñan con conquistar el mar sobre su longboard.

“En este momento hay más gente haciendo surfing que en cualquier otro en la historia de la humanidad. Ahora pueden entenderlo, sentirlo, brindar con amigos y familia mientras tanto. Es muy especial, es como una danza, yo lo veo como ir a ver ballet”, sentencia.

Fuente: medio tiempo