Impiden pobladores patrullaje policiaco

A pesar de que los ocho pueblos de la etnia yaqui el 25 de noviembre del 2017 solicitaran la implementación del programa de prevención Escudo Ciudadano, que incluye labores de proximidad social por parte de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), un grupo de pobladores de Loma de Bácum no ha permitido se realicen los trabajos.

Desde el pasado 22 de enero que se implementó el programa “Escudo Yoreme” (Escudo Ciudadano) en los pueblos yaquis, salvo en Loma de Bácum, a la fecha se han obtenido los siguientes resultados:

Treinta y seis reuniones vecinales y pláticas preventivas; 12 pláticas preventivas en instituciones educativas; 14 conformaciones comités vecinales-escolares; ocho seminarios de capacitación a integrantes de comités vecinales; se han realizado 14 jornadas escolares; nueve volanteos con información de prevención en diversas modalidades; 19 eventos recreativos, deportivos y culturales, seis talleres con el tema pacificador comunitario; se han llevado a cabo 138 actividades en totalidad, y se ha atendido a una población estimada de seis mil 834 personas.

En cuanto a la labor operativa, del 13 de enero al 4 de mayo, la (PESP) ha brindado los siguientes resultados en las diversas comunidades de los pueblos Yaquis:

Se han presentado a 15 personas por diversos delitos ante el Ministerio Público, 16 personas han sido puestas a disposición del juez calificador, se han asegurado un fusil marca Colt con cargador abastecido y 12 cartuchos útiles.

Además se ha logrado recuperar dos vehículos con reporte de robo y tres autos que no pudieron acreditar su legal estadía en el país, se han asegurado siete paquetes con mariguana y 256 envoltorios con crystal.

Han realizado 156 acciones preventivas, 406 acciones de proximidad ciudadana y 85 acciones operativas.

Ante los recientes hechos acontecidos en Loma de Bácum, se reforzaron los recorridos de vigilancia por los alrededores, pero no se ha permitido el ingreso de la PESP, incluso el pasado viernes el oficial Miranda ingresó a la ramada y le manifestaron que no querían la presencia de la corporación aduciendo que el motivo por el cual no le podían dar permiso de estar en la población es porque temen por la integridad física de los oficiales, señalando argumentos sin sustento.

Cabe destacar que las acciones de prevención a través de Escudo Yoreme y operativas por parte de la PESP continúan, salvo en Loma de Bácum donde no se permite el ingreso a la comunidad.