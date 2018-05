Definen empresas que fabricarán uniformes

La propuesta conjunta presentada por las empresas Clothes & More IS, S.A de C.V. e Industrias Manufactureras M Y R, S.A. de C.V. fue la ganadora de la Licitación Pública No. LPA-926004987-001-2018 para la adquisición de uniformes y zapatos escolares para el ciclo 2018-2019, anunció José Víctor Guerrero González.

El encargado de despacho de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), explicó que dicha propuesta obtuvo el mayor puntaje, asegurando las mejores condiciones en cuanto a calidad, especialidad, financiamiento y oportunidad para la elaboración de un millón 149 mil 629 prendas.

Entre los conceptos que se evalúan para poder asignar el contrato, dijo, es la seriedad de las empresas, que no vengan a improvisar y desde luego, que no vayan a entregar productos que no reúnan las condiciones especificadas en la convocatoria

Guerrero González enfatizó que el tema de la calidad es de suma importancia para la gobernadora Claudia Pavlovich, y por ello reiteró el compromiso de que los más de 509 mil alumnos que se estima serán beneficiados, recibirán prendas de calidad que respondan a las expectativas de la población y a las necesidades de la comunidad escolar.

El director General de Administración y Finanzas de la SEC, Francisco Javier Molina Caire, explicó que después de recibir las propuestas conjuntas de las empresas participantes, fueron analizadas para determinar su viabilidad.

Entre otros rubros, detalló, se evaluó la capacidad del licitante, experiencia y especialidad, propuesta de trabajo, calidad en la confección de los bienes, cumplimiento de contratos y propuesta económica.

“Se eligió, la opción que representa un ahorro en la utilización de los recursos públicos de los sonorenses”, puntualizó el funcionario estatal.

Molina Caire añadió que el monto del contrato será por la cantidad de 136 millones 59 mil 671.19 pesos, antes del Impuesto al Valor Agregado, y la empresa ganadora deberá cumplir en tiempo y forma con las fechas de entrega, así como con la calidad de las prendas.

Los paquetes estarán conformados por calcetas, jumper o falda, blusa y un par de zapatos en el caso de las niñas, así como pantalón, camisa y un par de zapatos para los niños.