Cantú lamenta ausencia de México en Copa América

La Selección Mexicana no participará en la Copa América de Brasil 2019, decisión que fue tomada por la Conmebol y que aceptó la Federación Mexicana de Futbol.

Guillermo Cantú, secretario general de la Femexfut, lamentó que el empalme de fechas con la Copa de Oro de ese mismo año sea la razón por la cual México no jugará este importante certamen continental después de que ha sido un habitual invitado desde Ecuador 1993.

Nosotros para poder asistir a una competencia fuera de nuestra confederación necesitamos la anuencia de Concacaf, y para que eso se pueda dar se requiere de un acuerdo entre Conmebol y Concacaf. Entiendo que por un tema de calendarios en esta edición 2019 no hemos sido invitados a la Copa América”, declaró el directivo.

“La ventana FIFA del 2019 para las competiciones continentales es prácticamente la misma para la Copa América y Copa Oro. En caso de que hubiéramos sido invitados teníamos que asistir con un equipo alternativo y ese es un tema complicado para todos”, agregó Cantú.

Al cuestionarle si la no invitación se debió a que Conmebol no quiso que por tercera ocasión el tricolor fuera con un equipo alternativo, contestó: “Si creo que es un factor importante para tomar esta decisión de no invitarnos y especialmente en el 2019 en el calendario como se tiene y además se empalman prácticamente los dos torneos”, declaró.

Finalmente señaló que esta decisión afecta a ambas partes.

“Perdemos todos, pero la relación entre Concacaf y Conmebol es muy buena porque lo dejamos claro en el 2016 con la Copa América Centenario”, apuntó.