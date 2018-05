Ahora podés tener una máquina que firma por vos

Si sos una celebridad o un autor famoso, y pasás mucho tiempo dando autógrafos, o simplemente un hombre de negocios ocupado que no tiene tiempo para firmar montañas de documentos, ahora podés gastar USD 365.000 en una máquina de firmas de última generación, que lo hará por vos.

El diseñador de relojes suizo Jaquet Droz presentó su impresionante Signing Machine el mes pasado, en el Baselworld Watch Show, después de haber trabajado en ella durante cuatro años. El dispositivo exhibe la tecnología de relojería mecánica de la empresa, solo que en lugar de marcar el tiempo en forma precisa, replica tu firma a la perfección.

El artefacto presenta un brazo de metal retráctil que viene con una ranura para un bolígrafo. Simplemente se coloca allí, se enciende la máquina, y las 585 diferentes partes en su interior guiarán la pluma para estampar tu firma en prácticamente cualquier cosa que necesites. Pero para que esto funcione, el usuario debe proporcionar su firma a la empresa, de modo que puedan incorporarla en el diseño mientras construyen la máquina.

Aparentemente, la Máquina de Firmar se inspiró en The Writer y The Draughtsman, dos autómatas de pluma construidos por Pierre Jaquet Droz y su hijo, Henri-Louis, a fines del año 1700, para promocionar sus relojes. The Writer, también podía guiar un bolígrafo sobre papel, pero la compañía afirma que el mecanismo para la nueva máquina firmante ha sido “reconstruido con mayor fluidez, llevando a cabo firmas perfectas y más consistentes” de lo que podía hacerlo el viejo autómata.

Pero, ¿qué sucede si de algún extraño modo esta pequeña máquina de firmas es robada? Teóricamente alguien podría usarlo para complicarte la vida. Afortunadamente Jaquet Droz afirma que la máquina solo se puede activar con un código elegido por el propietario.

Fuente: periodismo