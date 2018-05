Agradece Villanueva oportunidad de San Diego

El pelotero mexicano señaló que su año de novato ha sido de ensueño, quizá más de lo que esperaba

El mexicano Christian Villanueva dijo estar feliz de jugar en su tierra México, previo al arranque de la serie de Grandes Ligas en Monterrey. El tapatío señaló que su año de novato ha sido de ensueño, quizá más de lo que esperaba.

“Honestamente tengo metas personales, pero nunca pensé tener el éxito que he estado teniendo tan pronto, le agradezco a Dios y a todo el cuerpo técnico de los Padres porque me han estado ayudando”, dijo el mexicano.

“Y más que nada agradecido con la organización porque lo único que yo necesitaba era la oportunidad y me la están dando y trato de aprovecharla al máximo”.

Villanueva, tercera base de los Padres, recordó los inicios difíciles en su carrera.

“Tuve un inicio de carrera difícil, cuando me partí la pierna pensé que no llegaría, pero la consistencia es la que me ha permitido estar en las Ligas Mayores”, señalo el Novato del Mes de Abril en Grandes Ligas.