Sin Medias Tintas

“Dan luz” sobre el alcalde guaymense

La inseguridad y la equidad de género

Llega la sangre al río o con los yaquis

Continúa sin “prender” el de Ecología

“Dan luz” sobre el alcalde guaymense…Y siguen “dando luz” en torno al fracaso que ha sido el alcalde panista de Guaymas, Lorenzo de Cima, al ahora aflorar que durante los dos últimos años ese Ayuntamiento ha ocupado el quinto lugar entre los municipios que más le deben a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que viene a confirmar el porque contra viento y marea se ha mantenido en el cargo.

Con lo que una vez más se comprueba lo tracalero que ha resultado el aprendiz de Presidente Municipal o De Cima Dworak, por también estar en esa “lista negra” de malapagas que le adeudan a la “Comisión”, cuyo monto deudor hasta el último corte era de un millón 291 mil pesos, comparado con los $127 mil pesos de Hermosillo, con todo y que por mucho tiene más habitantes. De ese pelo la incompetencia.

Aún y cuando las municipalidades que más están “péndula$” o en números rojo$ con la CFE, son Etchojoa con $2 millones 287 mil 565 pesos; Huatabampo con un millón 884 mil pesos; San Ignacio Río Muerto que trae un déficit de un millón 583 mil 953 pesos; luego Imuris con un millón 420 mil 809 pesos, para luego aparecer esa Comuna porteña, que por todos lados está entracalada. De ese pelo.

Si se toma en cuenta que a eso se le suma el deudón de más de $20 millones de pesos que Lorenzo también tiene con la empresa PASA, y que es por lo que le suspendieran el servicio de recolección de basura y que hasta el momento no ha sido regularizado, de ahí que en diferentes puntos hayan aflorado basureros clandestinos, además de que fueron arrojarle un basurerío ante el mismo Palacio Municipal.

Pero con toda y esa pésima administración y su política de cerrazón, lo que es De Cima todavía así anda con su intento de reelección, lo que igual ha provocado que terminara de “tronar” o fracturar al PAN de por esos rumbos, por la división que causara su imposición como candidato a repetir en ese “hue$o”, a pesar del fiasco que ha sido, pero al parecer así le invirtió al panismo estatal para que se la dieran. ¡Zaz!

De ahí que no por nada es que el pronóstico entre los mismos panistas sea, de que en la próxima elección del 1 de julio, lo que es Acción Nacional no quedará ni en el tercer lugar, por como los ciudadanos le van a cobrar en las urnas su mal gobierno o el como no ha podido garantizarles los servicios más básicos, que no implican más que un simple mantenimiento, como el que les recojan los desperdicios de sus casas.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Inseguridad y la equidad de género…La que vaya que ya llegó al degenere, es la hoy en día famosa y mal interpretada equidad de género, que promueve la igualdad entre hombres y mujeres, y para prueba está el como en la actualidad las damas están incurriendo en acciones delictivas que antes sólo eran privativas de los varones, como por ejemplo los asaltos, y ¡a mano armada! ¿Cómo la ven?

Tan es así que para quien dude de lo anterior, ahí está el caso que hace poco se suscitara, cuando un par de féminas a punta de pistola despojaron del dinero a una empleada de un comercio en la colonia Villa de Seris, aunque en esa ocasión fueron capturadas a unos cuantos metros del lugar, por la rápida reacción de los elementos de la Policía Municipal, pero a ese grado ha llegado ya la liberación femenina. ¡Tómala!

Por lo que hasta con esa clase de delincuencia, y no lo que se dice muy rosa, están teniendo que batallar los de la “Poli” hermosillense, cuyo Comisario General es Jorge Andrés Suilo Orozco, derivado de que ya no son hechos aislados, si no más bien frecuentes, y para mayores evidencias está el que igualmente en Nogales un trío de ladronas robara la joyería Mayté, aunque también las arrestaron. De no creerse.

Así están ya esos malos ejemplos, el primero de ellos con la detención de María de los Ángeles y Mónica Lili, de 31y 33 años de edad, respectivamente, quienes no alcanzaron a fugarse con el botín obtenido en el negocio denominado Makillarte; en tanto que Carmen, María Luisa y Carmen Guadalupe de 55, 35 y 34 años, por el estilo demostraron ser unas “joyitas” del hampa en la frontera nogalense. ¡Pácatelas!

Lo que demuestra que la inseguridad ya no está distinguiendo sexos, por como cada vez con una mayor frecuencia la mujer está delinquiendo, porque antes a lo que más que llegaban, era a hacerlas de “farderas”, a la hora de robar en las tiendas, escondiéndose las cosas entre sus ropas, pero ahora ya están echando mano de las armas, en la mayoría de los casos por como las drogas hacen que se “pierdan”.

Luego entonces son unos sucesos que antes no se veían y que deben ser un ¡S.O.S! o señal de alerta para instituciones como el Instituto Sonorense de la Mujer (ISM), del que es directora Blanca Saldaña López, para que enfoquen parte de sus programas con un sentido preventivo en ese ámbito, antes de que al rato ya sea normal el ver robando a los machos, como a las mismas adelitas. De ese tamaño.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Llega la sangre al río o con los yaquis…A donde ahora sí que llegó la sangre al río, es al territorio yaqui, por el trágico enfrentamiento registrado esta semana en Loma de Bácum, que dejó como saldo un joven muerto de un balazo en la cabeza, quien respondía al nombre de Víctor M., así como una mujer lesionada por un rozón de bala, por lo que a ese grado de funesta ya está esa disputa étnica.

Y es que aún y cuando estilan que en esta ocasión el móvil de ese choque armado entre grupos antagónicos de yaquis se debió a la detención de uno de sus miembros que había incendiado una pacerla con trigo, de ahí que intentaran rescatarlo, lo cierto es que con esa fatídica agresión se demostró que “el horno no está para bollos”, sino que más bien pende de un hilo la paz social entre los de esa tribu.

Motivo por el cual es que luego luego se aclarara por parte del secretario de Gobierno, Miguel Pompa Corella, que ese suceso de violencia nada tiene que ver con el conflicto que hay por la detenida construcción del gasoducto que pretenden pasar por esa zona, sino que más bien obedece a rencillas personales entre los mismos pobladores, mismas que desencadenaron en esa tragedia. ¡Vóitelas!

No obstante y que aflorara que los presuntos agresores son personas que desde enero ya habían sido desterradas de ese pueblo, mediante un juicio tradicional, por ir en contra de sus usos y costumbres, pero además por apoyar el proyecto de ese ducto con gas que todavía está en stambay, de ahí que sea un hecho que se presta para que se le de todo tipo de sesgos, en base a los intereses que hay de por medio. ¡Ups!

Y para controlar esa violenta situación intervino hasta la Policía Estatal de Seguridad Pública y la Municipal de Bácum, en aras de calmar los caldeados ánimos, con lo que se pone de manifiesto que esa etnia es un auténtico polvorín, que en cualquier momento podría estallar, como lo exhibe el que hasta muertos ya está habiendo, y para mal ejemplo está ese adolescente de 18 años al que mataran. ¡Glup!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sigue sin “prender” el de Ecología…Vaya que el ha seguido operando en un ambiente muy inseguro, es el titular del Instituto Municipal de Ecología de Hermosillo, un tal Saúl Ruiz Fernández, luego de que por segunda ocasión en menos de un año “les pegaran un llegue” o una “visitada” los ladrones, lo que habla de que no ha tenido la capacidad ni para asegurar las oficinas de esa dependencia.

Como lo exhibe el que en esta ocasión los amantes de lo ajeno de nuevo violentaran la puerta y ventanas del traspatio de una vieja y descuidada casa que les sirve como sede, ubicada en la calle Nicolás Bravo No 42, de la colonia Centenario, para ingresar y dejarlos sin el cableado del sistema eléctrico, además de que igualmente les dañaron instrumentos de monitoreo ambiental. De ese vuelo.

Al ser un hurto más que pone de manifiesto que Ruiz Fernández y compañía, simplemente no aprendieron la lección o de la mala experiencia que tuvieran en octubre del 2017, cuando los “cacos” también les allanaron esas instalaciones, y esa vez se llevaron hasta un minisplit, así como dos computadoras de escritorio, una cámara digital, cargando incluso con la cafetera y demás cosas. Ni más ni menos.

Ya que es un atraco del que sospechosamente no se volvió a saber nada, hasta ahora que las “ratas de dos patas” volvieran a “llegarles”, aún y cuando lo que sí ya evitaron, es el dejar cosas de valor, sobre todo los fines de semana, por haber sido mínimo lo que ahora les birlaron, muy probablemente que por los mismos que ya antes les habían entrado, y que es lo que amerite que se investigue y aclare. ¿Qué no?

No obstante y como una cosa lleva a otra, lo que otra vez volvió a evidenciarse con ese saqueo, es que los de ese Instituto Municipal de Ecología no son como el buen Juez que por sus casa empieza, por estar en un inmueble que deja mucho que desear, por no ser lo que se dice muy ecológico, a la vez que da una impresión de descuido y suciedad, de ahí que no tengan cara para aplicar sanciones al respecto. ¡Órale!

Correo electrónico: [email protected]