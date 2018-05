Reta Robles Pompa a Alfonso Durazo

El candidato a diputado federal, desafió a la “mano derecha” en Sonora del candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, para que explique ¿de dónde se hizo de mulas Pedro?

El candidato de la Coalición PRI-Partido Verde-Panal a diputado federal por el distrito II con cabecera en Nogales, Humberto Robles Pompa, retó al Coordinador Estatal de Morena en Sonora y candidato al Senado por ese partido, Alfonso Durazo Montaño, a que se acredite ante los sonorenses.

“En estos tiempos los políticos debemos ser muy transparentes y Alfonso debe abrirse al escrutinio de la opinión pública”, señaló el abanderado priísta durante una reunión con columnistas políticos.

“El encuentro puede ser en donde, cuando y él disponga, para saber quién es quién; y si quiere que sea en esta misma Mesa Cancún, que así sea”, advirtió el nogalense.

“El Buitre” señaló que Alfonso Durazo lo acusa de haber sacado a la luz pública la casa de Bahía de Kino que el político del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) le compró a un hijo de Amado Carrillo Fuentes, el fallecido capo del narcotráfico al que apodaban “El Señor de los Cielos”.

En ese sentido, Robles Pompa apuntó que el problema respecto a su propiedad no es que se la haya comprado a un hijo de Amado Carrillo, sino que esa persona era un prófugo de la justicia en el momento de la compraventa del inmueble. “Alfonso Durazo debe responder sobre sus nexos con las personas que le vendieron su casa en Kino”.

Agregó que Durazo se equivoca al creerlo autor de una supuesta “filtración”, pues la información que existe en el Registro Público de la Propiedad es pública y está al alcance de cualquier ciudadano.

Y que si no quiere “sorpresas”, pues tan sencillo como que explique ¿de dónde se hizo de mulas Pedro?, no importa si sus propiedades las heredó de su tío “El Negro” Durazo, personaje de triste memoria del sexenio del ex presidente de la República, José López Portillo.

Robles Pompa desafió a la “mano derecha” en Sonora del candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, diciendo: “Yo reto a Alfonso a sacarnos frente a frente lo que somos, lo que tenemos y cómo lo obtuvimos, pues los sonorenses tienen derecho a saber quiénes somos”, enfatizó.

Añadió que es común que los candidatos de Morena no den la cara, como Alfonso y Ana Gabriela Guevara, ésta última candidata a la diputación federal por el mismo distrito que Robles Pompa, porque ninguno de ellos tiene propuesta. “Además la oferta política de Morena es muy pobre, porque Alfonso ha recogido pura basura del padresismo.

Dijo que todos los padrecistas recogidos por Morena son gente de mediano perfil; pero eficientes operadores político-electorales, a los que tiene enclavados en varios municipios del Estado.