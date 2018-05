Pide un Mercedes-Benz para probarlo y ya no lo regresa

Una mujer originaria de la ciudad de Kansas, Estados Unidos, robó un Mercedes Benz modelo S550 del concesionario KC Car Gallery, luego de haberlo pedido para una supuesta prueba de manejo.

Para acceder al vehículo, la responsable presentó su número de teléfono y dirección, y firmó un acuerdo de seguro. Sin embargo, luego de los 20 minutos que dura cada prueba, jamás regresó.

Los empleados no se dieron cuenta de que los documentos que había dejado como garantía eran falsos y para colmo, el vehículo no podía ser rastreado pues su sistema de navegación aún no se encontraba activo en el momento del delito.

Afortunadamente el Mercedes Benz fue recuperado este 1 de mayo, aunque la identidad de la mujer continúa siendo un misterio,

Fuente: SDP noticias