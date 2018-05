A Christian Nodal le gustan las mujeres mayores

De acuerdo con un diario mexicano, el cantante de música regional tiene cierta preferencia por las mujeres mayores.

Christian Nodal estaría saliendo con una locutora sonorense de 34 años de edad que lo cautivó con su espectacular figura y gran belleza.

Fue el intérprete de “Adiós Amor” quien la buscó a través de redes sociales.

“Creo que esto del amor es universal y no hay edad que pueda permitir amar a una mujer, yo no me fijo en la edad”, expresó Christian, de 19 años, en algún momento.

Finalmente, aún se desconoce la identidad de la mujer que enamoró al cantante.

Fuente: SDP noticias