Jugarán Yanquis en Londres

El beisbol de Grandes Ligas anunciará la semana próxima que los Yanquis de Nueva York y los Medias Rojas de Boston disputarán una serie de dos juegos en el Estadio Olímpico de Londres entre el 29 y 30 de junio del año próximo.

La persona habló el jueves con la condición de no ser identificada debido a que no se ha autorizado dar declaraciones públicas.

Boston será el equipo local para los primeros dos partidos de temporada regular en Londres.

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, tiene pautada una rueda de prensa el martes junto al comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, pero no anunció la temática.

“Nunca he estado en Londres, así que me entusiasma la idea”, dijo el manager de los Yanquis, Aaron Boone previo a un partido en Houston el jueves.

“Es algo que puede fomentar nuestro deporte en Europa y ojalá que el llevar a dos equipos reconocidos (a Londres) será algo notable para el beisbol”.

Los jerarcas del beisbol anhelaban desde hace tiempo montar juegos en Londres y el año pasado se inclinaron por el Estadio Olímpico, que cumple su segunda temporada como sede del West Ham de la Liga Premier. Dado que fue construido con una pista de 400 metros para atletismo, el Olímpico es mucho más amplio que otros en la capital británica y puede adaptarse mejor a las dimensiones de un diamante de beisbol.

Cada jugador que hará el viaje recibirá 60 mil dólares por participar en los juegos, de acuerdo al convenio colectivo.

Desde que Manfred asumió como comisionado en 2015, MLB ha puesto renovado énfasis en partidos internacionales.

Cleveland y Minnesota disputaron una serie de dos juegos el mes pasado en San Juan, Puerto Rico. Y los Dodgers de Los Ángeles y San Diego inician una serie de tres partidos en Monterrey el viernes.