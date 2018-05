Entregan Gobernadora y alcaldesa 21 viviendas a familias de escasos recursos económicos

Un hogar digno en el que podrá vivir con su familia encontró Yuridia Jesús Hernández Huaraqui, al ser parte de las 21 familias de la Primera Generación del programa “En Causa”, a las que la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano les entregó su vivienda en la colonia Real de Minas. Gracias a las bondades del programa “En Causa”, Yuridia cuenta ahora con una vivienda digna para salir adelante junto a su esposo Martín Iván y sus dos pequeños hijos.

Junto a la alcaldesa Angelina Muñoz Fernández, la Gobernadora Pavlovich indicó que este tipo acciones son fundamentales para mejorar la calidad de vida de las familias sonorenses, porque les da la oportunidad de adquirir una vivienda y establecerse económicamente a través del autoempleo. “Siento mucha felicidad y siento muchas ganas de salir adelante, creo que aún si no me hubiera llegado la bendición de la casa, creo que el programa nos dio aún más, nos dio más que un hogar”, dijo Yuridia.

“Me da mucho gusto poder finalmente ver concluido este programa, entregando estas viviendas, porque no sólo son paredes, es el hogar donde ustedes van a convivir con sus hijos y no van estar en medio de la intemperie, del sol, del agua, o del viento, me da mucho gusto poder ver a la cara y decirles les estamos cumpliendo”, aseguró la mandataria sonorense.

Cuando se conjugan los esfuerzos entre el Gobierno federal, estatal y municipal, se pueden alcanzar grandes acciones, enfatizó la Gobernadora, y felicitó a las familias beneficiadas por cumplir con el proceso que conlleva el programa “En Causa”.

Angelina Muñoz Fernández, Alcaldesa de Hermosillo, dijo que el programa “En Causa” es el más emblemático para el Ayuntamiento capitalino, al apostar por recuperar la dignidad de las personas que más lo necesitan.

“Es un programa que nos permite transformar hombres y mujeres, que no tenían más que un panorama de desesperanza, un panorama negro en sus vidas y que no había una solución a toda la problemática familiar en la que vivían”, señaló.

Ely Sallard, Directora General de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES), detalló que las 21 unidades básicas de vivienda, en las que se invirtieron un total de 2.9 millones de pesos, son a base de block, con loza de cimentación y techo de vigueta y casetón.

“Cancelería de aluminio, las ventanas de toda la casa van instaladas, las puertas de multipanel, entregamos los muebles de baño, el sanitario, la regadera y estas viviendas son cuidadas por todos nosotros de que realmente sean de calidad y que tengan una vivienda digna y decorosa”, explicó.

A través del Programa “En Causa”, en su primera etapa, un total de 77 familias sonorenses se verán beneficiadas con unidades básicas de vivienda distribuidas en el Poblado Miguel Alemán, el Ejido La Victoria y distintas colonias de Hermosillo, señaló Ely Sallard.

Deben candidatos practicarse examen de salud física y mental

Los candidatos a puestos de elección popular deberían de someterse a exámenes salud física y mental antes de iniciar sus campañas políticas y, los que ya iniciaron, antes del día de la elección. Esto ya lo propuse anteriormente en este mismo espacio, pero no sé quienes lo hicieron, ya que las autoridades electorales no lo exigen. Es bueno que lo hagan, por el bien de todos, principalmente de ellos mismos y sus familias.

Los futuros gobernantes deben de contar con buena salud física y mental, desde el presidente de la república, como los senadores, diputados federales y locales, así como los alcaldes y sus planillas de regidores. Aunque nadie tiene asegura la vida, ahora está uno y mañana no, es importante conocer a los candidatos para no elegir a un enfermo mental. Queremos gobernantes sanos.

Aunque la mayoría son jóvenes, no está por demás saber cómo andan de salud. No sabemos si los candidatos presidenciales se encuentran en perfecto estado de salud, o tenga alguna enfermedad de esas que necesitan tratamiento médico, como del corazón, diabetes, alta o baja presión, etcétera; o se si se les “bota la canica”, como diría don Jorge Valencia, ex alcalde panista de Hermosillo.

A los candidatos al Senado de la República se les ve bien, tanto a los de la coalición “Juntos haremos historia”, de los partidos Morena, PT y PST, Lilly Téllez García y Alfonso Durazo Montaño; como a la coalición “De frente al futuro, conformado por los partidos PAN, MC y PRD, Antonio Astiazarán Gutiérrez y Leticia Cuesta y; los de “Avanzar contigo”, Sylvana Beltrones Sánchez y Manuel Ignacio “Maloro” Acosta Gutiérrez, del PRI, Panal y PVEM.

Los candidatos a las 72 alcaldías y sus equipos de regidores, están a tiempo de practicarse un chequeo médico, porque ellos inician campañas el próximo 19 de mayo…En Hermosillo los candidatos son Ernesto de Lucas Hopkins, del PRI, PVEM y Panal; Myrna Rea Sánchez, de los partidos PAN, PRD y MC; Célida López Cárdenas, de Morena, PT y PST y; Guadalupe Curiel, de Alternativa Ciudadana. Creo que así se llama el partido del profesor y exalcalde de Navojoa.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerden: Dios nos regala 24 horas al día y nosotros decidimos qué hacer con ellas…

[email protected]