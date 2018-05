“Después de ver la jugada, no es penal”:‘Piojo’ Herrera sobre marcación a su favor

El árbitro Luis Enrique Santander tuvo un mal trabajo ayer en el juego de Ida por los Cuartos de Final del Clausura 2018 protagonizado entre Pumas y América. Incluso el técnico de los emplumados, Miguel Herrera, admitió que el primer penal que le marcaron a favor era inexistente.

“No es cuestionable, no es penal, es la realidad. Después de ver la jugada, no es penal. Cuando veo la acción, desde la banca, como la vi dije sí es penal y luego vi que lo marcó. Después te vas a la repetición… no es un jugada que se pueda marcar penal”, comentó el estratega para ESPN.

En ese sentido, el ‘Piojo’ recalcó la importancia de que el VAR se implemente en México, esto para que los silbantes cometan los menos errores posibles durante los partidos.

“El arbitraje está mal en todos lados. Yo creo que sí va a ser muy importante lo del VAR. Hablamos de esto que no existe todavía y cuando llegue va a ser importante porque va a ser una gran ayuda para los árbitros para que tratemos de que sea más justo nuestro futbol.

“Desafortunadamente el futbol sigue rigiéndose bajo el error del ser humano y seguirá, pero va a ser importante que se apoye sobre todo al árbitro que está más expuesto y hoy más expuesto porque hay 60 mil cámaras que sacan una imágenes de una jugada. Hay acciones que perjudican, que te benefician, pero seguimos pensando que es el error humano”, sentenció.

Fuente: SDP noticias