Demandan por calumnias a dirigente sindical del Ayuntamiento

El coordinador de Servicios Públicos Municipales, Luis Fernando Pérez Pumarino, dijo que Salvador Díaz Olguín mintió, con la intención de hacer daño, al afirmar que guardan cadáveres en una bodega del panteón

El Coordinador de Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento de Hermosillo, Luis Fernando Pérez Pumarino acudió a la Fiscalía General del Estado de Sonora a interponer una demanda por calumnias contra Salvador N. y pedir se investiguen sus afirmaciones respecto a los protocolos de exhumación de cadáveres.

Entrevistado durante un programa radiofónico, el representante de uno de los dos sindicatos de trabajadores de la Comuna afirmó: “Hay cadáveres que todavía expiden líquidos y esos los meten en bolsas negras y los meten en una bodeguita de block de aproximadamente un metro y medio cuadrado y están acumulando los cadáveres”.

En su calidad de titular del área a la que corresponde la operatividad de los panteones municipales, Luis Fernando Pérez Pumarino manifestó su intención de responder por la vía legal a los dichos de Salvador N. en la referida entrevista, por constituir una completa mentira expresada con la clara intención de causar daño.

Consideró que lo dicho por el líder sindical desacredita no solo su trabajo como coordinador, sino también el de los empleados operativos que como parte de sus funciones participan en los procedimientos de exhumación de cadáveres.

Dejó en claro que estos últimos se ejecutan a solicitud de los familiares y de acuerdo con protocolos sanitarios muy rigurosos que no deben ponerse en entredicho por un interés de golpeteo político contra la administración municipal.

“Está poniendo en duda el trabajo de los mismos empleados a los que él dice estar representando”, externó.

Pérez Pumarino se pronunció por que sea una investigación por parte de la autoridad competente la que ponga el tema en el terreno de las pruebas y prevalezca la verdad.

“El llamado es, no a la mentira, no al chantaje, que de verdad ya deje por un lado este tipo de situaciones y de estar mal informando a los hermosillenses, no nos puede tomar como rehenes”, insistió el funcionario, quien acudió a la Fiscalía acompañado por José Ignacio Matuz Cruz, Subdirector Operativo de Panteones Municipales.

El funcionario reveló que en los panteones municipales se realizan entre 15 y 20 exhumaciones al mes y el principal requisito de la Secretaría de Salud es que hayan transcurrido al menos 7 años de que la persona fue enterrada.

Si durante el procedimiento se detecta material orgánico distinto a los restos óseos, éstos se vuelven a sepultar y la exhumación queda cancelada, explicó.

