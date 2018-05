Debo colgar los guantes: Rio Ferdinand tras no obtener licencia de boxeo

El antiguo defensa del Manchester United y de la Selección Inglesa, Rio Ferdinand declaró este jueves que estaba “decepcionado” porque la Federación Británica de Boxeo le rechazó la obtención de una licencia profesional.

“Entrenando cuatro o cinco veces por semana desde que anuncié mi voluntad de obtener una licencia de boxeo profesional y subir al ring, con pena debo colgar los guantes”, publicó en Facebook el exjugador de 39 años.

“Decir que estoy decepcionado por esta decisión es un eufemismo”, subrayó el seis veces campeón de la Premier League con el United.

“Siempre he tenido un respeto absoluto por este deporte y no he querido subestimar hasta qué punto sería difícil. Quería mostrar a la gente que está bien tener un objetivo y dar todo para lograrlo. Es importante abordarlo con ganas de lograrlo y darlo todo, aunque las cosas se vuelvan contra ti”, añadió Ferdinand, ahora comentarista para la televisión británica.

Ferdinand fue entrenado por el antiguo campeón de los superpesados Richie Moodhall en el marco de un desafío patrocinado por la empresa de apuestas Betfair.

Fuente: medio tiempo