“Tunde” América a los Pumas en CU

El equipo de la Unam está a punto de despedirse de la Liguilla, mientras que las Águilas toman vuelo

Pumas agoniza y está a punto de despedirse de la Liguilla, mientras que América tomó vuelo y luego de recobrar la contundencia, prácticamente puso un pie en las Semifinales.

En medio de un encuentro salpicado por la polémica arbitral, donde los universitarios fueron los más afectados, los dirigidos por David Patiño murieron víctimas de sus errores al caer 4-1 frente a las Águilas.

Miguel Herrera sacó la experiencia para exhibir la novatez de Patiño, que no pudo hacer nada para que su equipo se repusiera de un gol tempranero, con el que los aniquilaron mentalmente.

Matheus Uribe, el goleador del América, se lució con un doblete y el francés Jérémy Ménez hizo lo propio, aunque sus dos dianas fueron desde los 11 pasos, acabando con el ánimo de la afición universitaria que hizo una entrada de poco más de 30 mil aficionados.

Pumas, que llegó excedido de confianza, dándole a las Águilas la etiqueta de favoritas, volvió a ser el equipo gris que deambuló a mitad de temporada, regalando puntos y perdiendo partidos de mala manera.

Y aunque el árbitro, Luis Enrique Santander les pasó factura en el primer penal, el resto de los goles fueron desatenciones y fallas de ellos.

Para “El Piojo” fue gratificante ver a un equipo metido al 100 por ciento en este mini torneo, donde buscan el título.

Uribe fue mejor que Nicolás Castillo y su efectividad en la cancha no dejó duda de ello. Al minuto 1 puso el 1-0, y desde ese momento acabó con la confianza de los Pumas.

Desaparecieron Matías Alustiza, Pablo Barrera y Jesús Gallardo, quien estuvo bajo el ojo escudriñador de Pompilio Páez, auxiliar de Juan Carlos Osorio, llevándole un manojo notas negativas porque el canterano de los universitarios ni las manos metió.

Al 29′, llegó el tanto de la polémica, con la marcación de un penal, que hizo el abanderado y no el silbante. Claramente el balón pega en el muslo de Luis Fernando Quintana y de ahí le da en la mano. Ménez fue el encargado de poner el 2-0.

Con unos felinos sin orden, que dieron facilidades al por mayor, Uribe apareció otra vez al 37′, para el 3-0.

Seis minutos después, Edson Álvarez le aplicó un banquito en el área a Castillo, que el chileno transformó en gol desde los 11 pasos para el 3-1.

Las Águilas encontraron el 4-1, con una nueva pena máxima que convirtió Ménez al 60′, ahora cortesía de un error del portero Alfredo Saldívar.

Desde la banca de Pumas no hubo revulsivo, pero en la cancha tampoco hubo garra.