Sofocado, abrió la escotilla del avión

Un pasajero chino, identificado como Chen, se sentía acalorado y terminó abriendo la escotilla de emergencia de un avión en el aeropuerto de Mianyang.

La compuerta se desplomó sobre la pista de aterrizaje y como si no fuera poco, se activó el tobogán de escape.

El pasajero dijo que no sabía que la ventanilla era una salida de emergencia, pero no le valió de nada la escusa, pues fue detenido por 15 días por el cargo de retiro no autorizado de piezas del avión y además fue multado con 11 mil dólares.

Los empleados de la aerolínea aseguraron que todos los pasajeros son informados acerca de las salidas de emergencia antes de casa despegue y agregaron que se necesita una fuerza considerable para abrirlas.

