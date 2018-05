Por fin “aclimatan” a los camioneros

Por fin “aclimatan” a los camioneros…Y como no se recuerda que lo hayan hecho antes, a los que por fin están “aclimatando”, es a los concesionarios del transporte urbano, después de la “madrugada” que “les pegara” la dirección General del Transporte (DGT), cuyo titular es Carlos Morales, por la verificada que les dieran en las primeras horas del pasado martes, para checarles las “refrís”. De ese pelo.

De ahí que Morales y compañía ahora sí que estén yendo del dicho al hecho, al hacerles efectiva la advertencia a dichos camioneros, de que una vez que entrara en vigor la fecha en que deben traer encendidos los aires acondicionados en los ruleteros, que es del 1 de mayo al 30 de septiembre, supervisarían el que cumplen con esa disposición para que puedan cobrar $9 pesos o en su defecto $8.

Eso después de que el Gobierno del Estado primeramente hiciera su parte, a la hora de abonarles $30 millones de pesos, de los $60 “melone$” que les adeudan por concepto del subsidio que le otorgan a los estudiantes o por las tarifas diferenciadas, y de lo cual iban a destinar una parte para darle mantenimiento a esos sistemas de enfriamiento, de ahí que es por eso que “les cayeran” para ver si habían cumplido.

Y conociendo el de a cómo se las gastan esos transportistas, es por lo que a esa checada que realizaran simultáneamente en Hermosillo, Ciudad Obregón y Navojoa, también convocaran a los de la Sociedad Integradora y Concentradora del Transporte Urbano (Sictuhsa), que preside José Luis Gerardo Moreno, para que después no salgan con que a Chichita la bolsearon y digan que sí lo están haciendo. ¡Tómala!

Porque de común acuerdo llevaron a cabo esa revisada, para poder calificar las condiciones que guardan esas unidades de pasaje y para el caso a todas aquellas que pasen esa prueba del ácido, se les estará colocando una calca visible para el usuario, donde se especifica lo que deben pagar al abordarlas, porque la diferencia de ese pe$o radicará en si cuentan o no con aire, por lo que sobre aviso no habrá engaño.

Casi por nada es que José Luis y su gente se comprometieran a “meter el acelerador” para refrigerar esos camiones, al manejarse que en el transcurso de esta semana y la que viene ya podrían tener como “cuarto frío” un total de 180; en tanto que de aquí a que termine el presente mes estarían listos el 85% de los 310 que circulan en esta Capital, lo cual todavía está por verse, por aquello de que prometer no empobrece.

Sin embargo y a como se le viera al mismo Carlos encabezando ese operativo y a la par involucrado a los de Sictuhsa, que son los más representativos de ese gremio transporteril, al parecer ahora sí va en serio la posibilidad de que los dejen “fríos” con las respectivas sanciones, si oooootra vez vuelven a incumplir con la Ley en ese rubro, para evitar que los pasajeros se “deshingraten” en esos hornos rodantes.

Es por eso de la expectativa que hay, para ver si es cierto tanta belleza, si se toma en cuenta el como desde siempre han ido de incumplimiento en incumplimiento, aunque lo que de entrada ya es ganancia, es que cuando menos les hayan condicionado la cobranza a esas tan prometidas refrigeradas. ¿Qué no?

Dan ¡desmentida! a cabecilla sindical…El que continúa sin dar una, es el cabecilla del sindicato del Ayuntamiento de Hermosillo, Salvador Díaz, luego de la pública desmentida que ahora le diera el director de Recursos Humanos del municipio, Luis Romero Baranzini, tocante a un supuesto retraso en lo referente al pago de las becas que les asignan a los hijos de los empleados sindicalizados.

Pues resulta y resalta que tal liquidación se hizo a mediados de marzo, luego de que hicieran unos ajustes, porque el temido ISAF les hizo algunas observaciones que debían corregir para evitar problemas, y como en eso del manejo de recursos públicos vale más apegarse al librito y cumplir con lo que marca la Ley, es que arreglaran ese detalle, pero sin afectar a los alrededor de 730 chamacos beneficiados. ¡Órale!

Toda vez que después de que llevaran a cabo esas correcciones administrativas, es que con el propio gremio sindical acordaran que esa pagadera de estímulos educativos se haría del 16 al 22 de marzo, con el propósito de darles días y horas de sobra para que acudieran a hacer efectivo ese apoyo, pero la falla radicó en que 83 becarios no pasaron a recoger su cheque, a pesar de que tuvieron tiempo suficiente.

De tal forma que ante esa exhibida que ahora le enderezara Luis Carlos, sí que es un argumento menos el que tendrá Díaz Olguín para seguir haciéndola de cuento con sus inventos, al momento de hacer sus infundaos reclamos, al probarse que del lado de la Comuna en esta ocasión ese dinero estuvo disponible, pero que otros fueron los que no pasaron a recogerlo, de ahí que le dijeran: ¡No nos ayudes compadre!

Aún y cuando ya está más que comprobado, que Salvador pretextos quiere para “hacerla de tos”, pero una vez más volvió a “salirle el chirrión por el palito”, por como lo evidenciaran, al sacarle a relucir que los que quedaron mal son sus agremiados, quienes dieron visos de no estar muy necesitados, al no acudir por ese “chequetequiero”, a no ser y que él no les haya avisado, para luego tener porque protestar. ¿Será?

Sigue a la segura titular de Seguridad…Vaya que al que el tiempo y los buenos resultados le siguen dando la razón, es al secretario de Seguridad estatal, Adolfo García Morales, y para prueba está la felicitación de la que acaba de hacerse merecedora Sonora, por parte de los operadores de la empresa “Semáforo”, dedicada a medir la incidencia delictiva en México. De ese vuelo.

Ya que según las últimas estadísticas que ventilaran los promotores de ese esquema de monitoreo, para ver el cómo se mueve la actividad delincuencial, ahí se reflejó la mejoría que ha habido en ese rubro en el Estado, como lo deja en claro el que en el primer trimestre del presente 2018, en dos meses punteara con par de primeros lugares, así como con un segundo, de ahí que fuera el mejor calificado a nivel nacional.

O séase que producto de esa medición, es que se demostrara que la Entidad es la que logró más señales de verde y amarillos, que son las que ejemplifican lo que se ha avanzado en el combate de los diferentes delitos, eso por encima de Yucatán, Tlaxcala y Morelos, lo que denota que García Morales y sus huestes sí que han ido por el camino correcto, a la hora de aplicar las estrategias que han implementado.

En lo que son unos datos que para nada son volados y una evidencia de ello es que pueden ser consultados por cualquier cristiano en la página o el portal www.semáforo.mx , para que directamente o de primera mano inspeccionen el cómo es que esa tendencia de los delincuentes ha ido a la baja, lo que explica el porque la frontera sonorense sigue siendo catalogada como la más segura de la Nación.

De tal forma que en resumidas cuentas eso significa que el también apodado “Conito” García Morales, sí que ha continuado operando muy a la segura, como lo dejan ver esos positivos números, contrario a la inseguridad que priva en otras Entidades, en las que hasta los candidatos políticos ya están matando, y es que ciertamente que incluso los acontecimientos de alto impacto ya se han ido reducido. Así el dato.

Que “los tiene bien puestos” “El Pano”…A quien le están reconociendo que “tiene los pantalones muy bien puestos”, es al diputado Epifanio “Pano” Salido, por como ha levantado la voz para proponer cambios al Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) y que se le aplique prisión preventiva a los ladrones, por ser el único que lo ha hecho en el País o de manera formal. Ni más ni menos.

En esos términos estuvo el enésimo espaldarazo que le dieran a Salido Pavlovich y no por cualquiera, sino por el mismísimo presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Francisco Gutiérrez Rodríguez, quien considera que es muy fácil sentarse a criticar al sistema acusatorio oral, a los policías, jueces y demás, pero él en su caso se ha puesto a proponer y desafiar a la opinión pública. ¡Qué tal!

No en balde es que el también arrojado de Gutiérrez Rodríguez avalara el valor que ha tenido el “Pano” Salido para buscar reformar el Código Penal de Sonora y la misma Constitución Mexicana, para que se meta a la cárcel a los ladrones desde que se les detiene, hasta que se les juzga y sentencie, y así no anden en libertad o como “chinos libres” como sucede ahora, de ahí el porque del clamor general. ¡Palos!

Razón por la cual es que el máximo magistrado estatal expresara su confianza en que esa iniciativa sea muy bien vista en el Congreso de la Unión, a donde ya se turnó, una vez que fuera palomeada por los legisladores locales, por esa inconformidad no ser exclusiva de Sonora, sino de toda la República Mexicana, para que se encarcele a los que roban en casas, comercios y automóviles. De ese vuelo.

Lo anterior bajo la justiciera visión de que todo sistema es perfectible, como lo es el NSJP, y más cuando a decir de Don Francisco, y no precisamente el del famoso programa de la TV, es una proposición legal y muy bien razonada, por aclarar hacia donde enfoca ese aumento en la penalidad y con la que pretenden contrarrestar la percepción de impunidad por ese trato benévolo que le dan a esas “ratas”. ¡Ñácas!

