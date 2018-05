Saquean vagones cargados con cemento

Sujetos frenaron un tren para robar toneladas de cemento durante la tarde de este miércoles en Tepeaca, Puebla.

El atraco fue reportado cerca de las 18:00 horas.

Operadores de las unidades señalaron que los robos van en aumento en la zona y que únicamente interviene personal de seguridad de Ferrosur y de la Policía Auxiliar, ya que policías municipales y estatales no acuden.

“La delincuencia va en aumento, ya todo el camino desde la cementera de Cemex en Tepeaca hasta la Ciudad de Puebla ha incrementado mucho el robo de los ferrocarriles”, mencionó un maquinista.

Lamentaron que las autoridades policiacas no establezcan una estrategia para detener los atracos, pese a que cuentan con los horarios en los que los trenes van a circular en las zonas.

Dijeron que, en caso de seguir siendo víctimas de robos, realizarán un paro de labores hasta que se garantice su seguridad.

“Ya estamos cansados de la delincuencia, sobre todo en el municipio de Tepeaca y las colonias aledañas, ya estamos hartos de tanta delincuencia y no hay autoridad que nos garanticen seguridad”, dijo un trabajador que prefirió omitir su nombre.