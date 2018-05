Revisan aire en camiones

La madrugada de este martes, la Dirección General del Transporte (DGT), inició con un operativo a de verificación de las unidades del transporte urbano en Hermosillo, para asegurarse de que sólo aquellas que cuenten con aire acondicionado cobren 9 pesos y advirtió que quien no ofrezca este servicio tendrá la tarifa de 8 pesos.

De acuerdo con la Ley 149 en el Artículo 102 Fracción 11 BIS de la Ley General del Transporte para el Estado de Sonora se establece la obligación de que las unidades circulen con el aire acondicionado encendido y en correcto funcionamiento, del 1 de mayo al 30 de septiembre, de lo contrario se aplicará el procedimiento de Ley.

Acompañado de Daniel Ocobachi, Delegado del Transporte en Hermosillo y José Luis Gerardo Moreno, Presidente de la Sociedad Integradora y Concentradora del Transporte Urbano (Sictuhsa) Carlos Morales Buelna, advirtió que la tarifa es de nueve pesos en las unidades que cuentan con aire acondicionado y de ocho pesos para las que no brinden este servicio.

El Titular de la DGT informó que esta verificación se efectuó simultáneamente en Hermosillo, Ciudad Obregón y Navojoa.

A las unidades verificadas se les colocó una calca visible para el usuario, donde se especifica la tarifa que deben cobrar, ya sea de nueve pesos si traen el aire acondicionado encendido o de ocho pesos si no prestan este servicio.

Morales Buelna indicó que en el transcurso de esta semana y la que viene, la empresa Sictuhsa tiene el acuerdo de que habrá 180 unidades con aire encendido, y antes de concluir el mes de mayo por lo menos un 85 por ciento de las 310 unidades que prestan el servicio contarán con aire acondicionado.

“Las que no, ciertamente es que no están en condiciones las unidades para tener aire acondicionado, y en ese sentido van a tener una tarifa menor que la normal de las unidades que tienen aire acondicionado”, explicó.

El Director General de Transporte puso a disposición de los usuarios el teléfono 66 21 04 77 55 para que envíen mensajes mediante la aplicación de WhatsApp y denuncien cualquiera de las unidades que no cuenten con aire acondicionado y que estén cobrando una tarifa de nueve pesos, o cualquier otra queja,

“Para que nos marquen y denuncien con la autoridad que somos nosotros y ejercer de inmediato la multa que le corresponde a las unidades que están cobrando una tarifa mayor que la que está autorizada y les corresponde”, finalizó.