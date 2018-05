Por esta razón Kylie Jenner llamó “Stormi” a su hija

En una entrevista para ES Magazine, la menor de las Kardashian reveló el por qué de la elección del nombre de su primera hija.

“Realmente no sé cómo pensamos en Storm. [Travis Scott] insistió en que era él, pero siento que fui yo. Y simplemente se quedó con nosotros. Y luego realmente no me gustó Storm, no sentía que ese era su nombre. Entonces se convirtió en Stormi. Y simplemente se estancó. Siento que hubo muchos otros nombres que incluso me hubiera gustado…pero siento que Stormi eligió su propio nombre, como si fuera solo su nombre”.

Asimismo, Kylie Jenner aseguró que su etapa maternal ha sido divertida e increíble, “Estoy aprendiendo mucho más sobre mí y mi vida, y ha sido una gran experiencia. Por supuesto, hay tiempos difíciles y cosas”.

Indicó que son tantas veces que no quiere separarse de su bebé que solo espera a que ella sea un poco mayor para llevarla a todas partes.

Fuente: SDP noticias