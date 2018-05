Hija de Jackie Chan vive en la calle por homofobia de sus padres

Etta Ng publicó en YouTube un video junto a su novia Andi Autumn para informarnos que viven en la calle porque sus padres no aceptan la homosexualidad.

Cabe recordar que Etta, hija de Jackie Chan, se volvió famosa porque reveló -por el mismo medio- su lesbianismo y amor por la influencer en Instagram. En aquel momento dejó claro no sentir amor por su progenitor. “Nunca lo consideraré como un padre. No diría que es mi papá. Yo diría Oh Jackie Chan, un actor”.

Sacando provecho de su fama, la joven ahora denuncia que los padres de ambas les retiraron los recursos por su homofobia.

“Hola, soy la hija de Jackie Chan y ésta es mi novia, Andi. Llevamos más de un mes sin hogar por culpa de nuestros padres homófobos. Básicamente estamos durmiendo bajo un puente, entre otras cosas””.

“”Hemos pedido ayuda a nuestra familia y nos han dado la dirección de refugios del gobierno donde saben que tendremos que separarnos. Nadie en mi Facebook me responde y nadie toma mis llamadas. Hemos ido a la policía. Hemos ido al hospital, a los bancos de alimentos, a los refugios comunitarios LGBTI y a todos les importa una mierda. Es por eso por lo que estamos haciendo este vídeo porque no sabemos qué hacer en estos momentos”, dice Etta.

Fuente: SDP noticias