Encabezan Sylvana y Maloro preferencias electorales

Según las encuestas realizadas por varias firmas y la Universidad de Sonora, los candidatos al Senado de la coalición PRI- Partido Verde- Nueva Alianza, Sylvana Beltrones y Maloro Acosta mantuvieron el liderazgo en las preferencias electorales de los sonorenses durante el primer tercio del período de campaña rumbo al Senado.

La encuesta de la Coordinación Universitaria de Estudios de Opinión (CUEOP) de la Universidad de Sonora que mide la intención del voto, “Partidos y Candidatos: Sonora 2018”, Sylvana Beltrones y Manuel Ignacio Acosta, obtuvieron 29.2%; los de la coalición Morena-PT-Encuentro Social, Lilly Téllez y Alfonso Durazo, 21.8%; y la fórmula PAN-PRD-Movimiento Ciudadano, Antonio Astiazarán y Leticia Cuesta, 15.5%.

En esa encuesta se revela la importancia del diálogo mantenido por Sylvana Beltrones Sánchez y Maloro Acosta Gutiérrez, con pobladores de todas las regiones de la entidad ya que los participantes manifestaron su intención de voto por ellos, primero porque les resulta familiar, y en segundo lugar por su trabajo altruista y contacto con la gente.

Beltrones Sánchez y Acosta Gutiérrez, han mostrado en el primer mes de campaña tener mayor acercamiento con ciudadanos y representantes de los distintos sectores productivos del Estado, tales como empresarial, agropecuario, ganadero, pesquero, comerciantes, industrial y sociedad civil, y visitaron prácticamente todas las regiones del estado.

Televisa presentó su segunda encuesta, en la cual la fórmula al Senado, Sylvana Beltrones y Maloro Acosta, obtuvo 31.4% de preferencia electoral, mientras que Lilly Téllez y Alfonso Durazo, alcanzaron el 25.3%; y Antonio Astiazarán y Leticia Cuesta, 18.9%.

TM Reporte publicó su encuesta a través de su cuenta de Facebook, donde señala que el 36.3% de los votantes encuestados dijeron que si en ese momento fueran las elecciones votarían por Sylvana Beltrones y Maloro Acosta; el 28.3% por Lilly Téllez y Alfonso Durazo y el 16.3% por Antonio Astiazarán y Leticia Cuesta.

Estas encuestas especifican en su metodología, contar con 95% de confiabilidad y declaran en sus publicaciones haberlas aplicado a mayores de edad con credencial de elector vigente, de diferentes municipios de Sonora.

Sonora no tiene dueño: Toño Astiazarán

Esta tarde de miércoles, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó por unanimidad el recurso de revisión 201/2018 que interpuso el PRI Nacional ante la resolución de la Sala Regional de Guadalajara que dejó firme la candidatura de Antonio Astiazarán.

Es por ello que el candidato de la Fórmula sonorense al Senado de la República de la Coalición Por México al Frente, Antonio Astiazarán Gutiérrez, externó que “El PRI no entiende que no entiende” y que “Sonora no tiene dueño y este próximo 1 de julio lo demostrará en las urnas”.

“Como es de su conocimiento”, expresó, “Desde el inicio de mi campaña, fui impugnado por el PRI y sus aliados, esta refutación encontró en el Tribunal Superior de Guadalajara el pasado 24 de abril una negativa, es decir, se confirmó mi candidatura.

No obstante, el PRI, de nueva cuenta impugnó, y hoy les informo que hemos concluido con todas las etapas, aunque el PRI no lo quiera, me van a ver en las boletas, ya ganamos en los tribunales y por supuesto que también, lo haremos en las elecciones, porque voy derecho y no me quito”.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerden: Dios nos regala 24 horas al día y nosotros decidimos qué hacer con ellas…

