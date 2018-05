Empatan Rayados y Xolos 1-1

El equipo de Monterey batalló ante el conjunto de Tijuana que los llegó a poner contra las cuerdas, esto luego de comenzar el encuentro con problemas

Monterrey salió vivo de su visita a Tijuana, plaza en la que obtuvo un empate 1-1 en la ida de su serie de Cuartos de la Liguilla del Clausura 2018.

Y es que los Rayados batallaron de más ante unos Xolos que los llegaron a poner contra las cuerdas, esto luego de comenzar el encuentro en el Estadio Caliente con problemas.

Durante los primeros minutos del partido fueron los pupilos de Antonio Mohamed los que dominaron las acciones, tuvieron más llegada al arco y no daban tregua a su rival en turno.

La primera prueba fue un tiro de larga distancia de Dorlan Pabón que apenas pudo desviar Gibran Lajud, quien no tuvo tanta suerte cuando el delantero rayado repitió la acción al minuto 38 y en la que ahora sí puso la pelota en las redes.

El 1-0 le dio más confianza a Monterrey que si no pudo ampliar su ventaja fue debido a la falta de puntería, situación que lamentaría en la segunda parte, cuando los papeles se invirtieron.

De hecho, la paridad pudo llegar en el primer lapso cuando Luis Mendoza tuvo un disparo al arco al 30′ que sacó Jesús Molina en la línea de gol.

Al salir del medio tiempo Tijuana mostró una cara más sólida y con mejor idea del futbol que lo metió a la Liguilla, faceta que se completó con el tanto del empate, este resultado de un tiro libre de José Rivero al 52′ inalcanzable para Hugo González.

El 1-1 desconcertó a Rayados y poco a poco fueron dejando la iniciativa al contrario, que no tardó en dar más golpes en el área de González que pudo sacar tantos balones llegaban.

Incluso, “El Turco” decidió sacar del campo a Arturo González, su segundo atacante, para darle entrada a César Montes, defensa central que le ayudara a contener los ataques de Xolos.

Con el silbatazo final Monterrey respiró al saber que el 1-1 es buena renta para la vuelta en su casa el sábado entrante, duelo en el que deberá mostrar más firmeza si no quiere un susto mayor que los deje fuera del Clausura 2018.