Detienen a integrante de CD9 por conducir a exceso de velocidad

Freddy Leyva, integrante de CD9, pasó de ser uno de los chicos cool de la banda del momento a un “mal ejemplo” para sus jóvenes e inexpertos seguidores debido a que fue detenido por conducir a exceso de velocidad.

De lo anterior nos enteramos gracias a que un amigo del cantante publicó un video donde se observa a Freddy frustrado y un tanto molesto por la detención tras haber conducido su coche a casi 200 km/h durante su paso por la carretera de la ciudad de Puebla.

A fin de reparar un poco su imagen, Freddy se enfrentó a los medios para asegurar que se trataba de un mal entendido “mi amigo subió unas historias que no tenía por qué subir, me siento muy arrepentido porque no es un ejemplo que yo le quiera a mis fans o la gente que me está viendo, pero bueno, solamente les puedo decir que estoy muy arrepentido y que pagué mi sanción”.

Fuente: SDP noticias