CULTURAGENERAL – La sopa de caracol… ¡Weeepa!

Todos conocemos esa movida canción que dice que ‘’Si tu quieres bailar… sopa de caracol’’ pero que significado tiene y por que se hizo tan famosa?

Cuenta la leyenda que en casi todo Honduras es muy popular una comida considerada como un exquisito manjar sobre todo en la costa norte -caribe hondureño- hablamos de una sopa cremosa con vegetales y carne de caracol de mar.



El origen de la Sopa de Caracol, tiene sus fuentes en la etnia garífuna. La comida garífuna es rica en sabor, con muchas especies y un procesado de cocinado lento y paciente.

Es por eso que las líneas del tema están escritas en garífuna, un idioma arahuaco hablado en la costa atlántica de Honduras, Guatemala, Nicaragua y Bélice.

En los años 90, el éxito de la canción “Sopa de Caracol”, adaptada de la canción original en garífuna del cantante y escritor Garinagu Beliceño Hernán “Chico” Regis. interpretada por Banda Blanca, puso a Honduras en el mapa alrededor del mundo.

Según el propio Pilo Tejeda –Todo surgió después de una noche de baile en la ciudad puerto de Tela, Atlántida.

En 1989 la sopa de caracol era un plato que se tomaba después de una noche de fiesta. Así nació la lírica de la canción “wata negui consup” = quiero tomar sopa, “luli ruami wanaga” = quiero seguirla disfrutando.

Otros creen que el texto de la letra viene del idioma inglés (What a very good soup) y no de la lengua garífuna de la etnia garínagu.

Dicho caracol es un molusco de gran tamaño comestible autóctono y que crece en el mar Caribe de América en praderas de fanerógamas marinas de sustratos arenosos, se alimenta de plantas marinas y se le conoce por varios nombres, caracol rosado y lobatus gigas, entre muchos otros.

Su consumo se extiende por las islas caribeñas, las Bermudas (Queen conch), Golfo de México, la costa caribeña de Centro América, también en la costa de Venezuela, donde se conoce como Botuto y donde está en veda total y se encuentra presente hasta Brasil.

La receta de esta sopa con caldo cremoso de verduras y carne de caracol puede ser de la siguiente manera, veamos sus ingredientes:

1. 1.5 Kg. de carne de molusco caracol rosado sin piel.

2. 2 latas de leche de coco espesa.

3. 1 Kg. de yuca blanca.

4. 3 plátanos -banano- verdes.

5. 3 zanahorias.

6. La carne fresca de dos cocos molidos (Ralladura de coco).

7. Cebolla, pimiento verde (chile dulce), cilantro (culantro de hoja ancha), dos dientes de ajo, pimienta negra molida, cominos, achiote en polvo, y apio.

8. 1/2 barra de margarina.

9. 1 taza de leche.

A la leche de coco espesa se le agregan 3 vasos de agua, luego la ponemos a hervir en una hoya sopera, se le agrega la yuca y zanahoria cortada en trozos pequeños mientras ésta mezcla todavía hierve, recuerde que se deberá mover constantemente.

Por aparte se sofríe en una cacerola la cebolla un sofrito; con los dos dientes ajo picados, chile dulce -pimentón- cilantro -culantro de pata- apio, una pizca de pimienta y cominos, y un cuarto de cucharadita de achiote para añadir un poco de color.

Cuando el caldo de la leche de coco y la yuca empiecen ya a hervir, se le agrega el sofrito.

En el punto en que la yuca ya se siente blanda es entre los 15-20 minutos, se le agregará el plátano verde partido en trozos pequeños de unos 2 cm. Para mejorar la sazón puede agregar algunos mariscos (trozos de camarón, pescado) al gusto y cuando este todo cocinado se le agrega la carne del caracol en cuadros y se apaga la llama y lo dejas cocinar.

Para disfrutarlo en la mesa se puede agregar -al plato sopero- el jugo de medio limón (zumo) y unas gotas -al gusto- de salsa picante, y arroz blanco.

Y listo, misterio resuelto y una receta diferente para disfrutar con la familia.

