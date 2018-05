Así logré mantener mis axilas secas

Hace unos meses sufría porque no importaba cuántos desodorantes probara, no podía controlar el sudor excesivo de mis axilas. No solo emitía un olor fuerte, sino que mojaba mis blusas e iba por todos lados con dos manchas de sudor sobre mis axilas.

La pena que me provocaba era inmensa. Sufría de hiperhidrosis, es decir sudoración excesiva.

De acuerdo con especialistas de Mayo Clinic, el tratamiento para la hiperhidrosis varía según el caso, pero va desde el uso de antitranspirantes especiales con receta médica, medicamentos, inyecciones y antidepresivos.

Harta de la situación y convencida de que deseaba un tratamiento más natural, decidí probar un remedio casero que una de mis mejores amigas me recomendó. Para mi sorpresa, ¡funcionó!

Así que si sudas en exceso, te paso el dato de este sencillo pero efectivo remedio casero para la sudoración excesiva de las axilas. ¡No te arrepentirás!

Necesitas:

– 1/4 de maicena

– 1/2 taza de bicarbonato de sodio

– 5 cucharadas de aceite de coco

Preparación:

Vierte los ingredientes en un molde y revuelve hasta que no queden grumos. Vacía en un frasco y mete al congelador un día. Saca y ¡ya lo tienes!

Úsalo diario sobre tus axilas, como desodorante y en un mes notarás que la sudoración excesiva de tus axilas será cosa del pasado. ¡Garantizado!

Fuente: Salud 180