Aún indagan a explotadores de niños

Desfile del Trabajo y subsidio de CFE

Proponen “Corredor Seguro” a Kino

Que está de alarmar droga del “cristal”

Aún indagan a explotadores de niños…El que está claro que todavía no es un caso cerrado, es el referente al de la banda que explotaba y corrompía a nueve menores y que fuera puesto al descubierto en esta Capital por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), de la que es mandamás Rodolfo Montes de Oca, al confirmarse que hay otros dos detenidos, con lo que ya suman cinco. De ese pelo.

En lo que ya son una quinteta de detenciones que denotan que esos arrestados sólo pudieran ser la punta del iceberg, de esa modalidad de corrupción y narcomenudeo, a la que sometían a los citados infantes rescatados, después de un cateo realizado el 27 de marzo en una casa del fraccionamiento El Pedregal, deteniendo a Norma Denisse, Francisco Alejandro y Brayan Jaudiel, de 27, 22 y 17 años edad. ¡Zaz!

A ese punto es que le han seguido la huella a ese suceso de explotación infantil que saliera a flote y que consternara a la ciudadanía, por como a esos pequeños los obligaban a pedir dinero en los principales cruceros de la ciudad, además de drogarlos, que era como los tenían controlados, según lo ventilado por el de la Unidad Especializada en Procuración de Justicia para Adolescentes, Julio Villavicencio.

Ante lo que está de más el apuntillar, que es una investigación que continúa abierta, después de que ahora “cayeran” otro adulto y un menor, por explotar a esos niños de 2 a 16 años, que ahorita están a disposición de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, para que sean atendidos por especialistas, derivado de la afectación mental y físicas que sufrieran, por el maltrato recibido. ¡Tómala!

Ciertamente que a partir del destape de esa inhumana cloaca del hampa, que antes sólo se veía en las grandes ciudades, sí que deberían de monitorear a todas aquellas personas adultas, a las que ya se ha vuelto “normal” verlas a diario mendingar en las esquinas de Hermosillo, usando a varios presuntos hijos como “gancho”, porque a como la pongan, pero con eso también se está atentando contra ellos.

Y más cuando a la supuesta mamá o el papá que los trae en las calles con ese indigno fin, para nada se les ve algún problema físico que le impida trabajar y es por lo que viven de la caridad, tan es así que lo que refleja que ya asumieron esa práctica como un modus vivendi, es que ya lo hacen a diario, al sólo cambiarse de vialidad, lo que es una acción que ya levanta “sospechosísmos” y no es para menos.

Así que es un lamentable hecho que deja entrever, que en tanto que algunos padres abandonan a sus vástagos, como lo prueba el que todavía no hayan reclamado a los que rescataran, otros llegan al extremo de u$arlo$ ellos mismos, como ya se les ve hacerlos con una total desfachatez, con lo que es evidente que también están incurriendo en un delito, si se parte de que es su obligación el “mantenerlos”. ¡Vóitelas!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

El desfile del Trabajo y subsidio de la CFE…Y sin las estridencias del pasado ayer se llevó a cabo el tradicional desfile con motivo del Día del Trabajo, lo que a querer y no, pero sí que es una buena señal, de que contra viento y marea, pero en Sonora hay paz laboral y tolerancia, lo que de alguna manera le abona a la gestión gubernamental de la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano. De ese tamaño.

Porque con todo y que fuera una marcha en la que no faltaran las clásicas consignas de todo la vida, pero lo que son los ánimos laborales no se vieron tan crispados como en antaño, además de que el clima ayudó para que no se “calentaran” los marchistas, porque a eso de las 9:00 horas de la mañana, cuando inició esa caminata sobre la calle Rosales, desde el bulevar Encinas, hacía un viento fresco, y no es albur. ¡Órale!

Aunque lo que sin lugar a dudas que ayuda a bajarle a la presión de esa desfilada de todos los años, es que ahora los de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), de la que es líder estatal Javier Villarreal, una vez más hicieran su cónclave o encerrona de obreros en la Centro de Usos Múltiples (CUM), donde ya adentro les da por pedir hasta las perlas de la Virgen. Ni más ni menos.

Por cierto que entre las tantas demandas que hicieran las huestes de ese sindicato cetemista, está el que ya no les cobren impuestos en lo que tiene que ver con el reparto de utilidades, aguinaldos, horas extras y todo esos conceptos que representan un “caidito” por encima de sus sueldos, al ser con lo que pueden comprarse algo de más, para lo cual no les alcanza su salario normal, pero todavía así se los gravan.

Y la verdad que el que ese recorrido conmemorativo de los trabajadores hubiera transcurrido en santa paz o sin sobresaltos y manifestaciones, más allá de las que son comunes, vaya que tiene un doble mérito, si se toma en cuenta que se está en una época electoral y hay quienes tratan de aprovechar la ocasión para llevar agua o adeptos a sus molinos políticos, cosa que finalmente esta vez no ocurrió. ¿Cómo la ven?

En lo que es una calma chicha que también le sumó a la labor del secretario del Trabajo en el Estado, Horacio Valenzuela, por como imperara la armonía en el templete que instalaran en la avenida Obregón, entre Rosales y Pino Suárez, donde se guardaran las formas entre autoridades y los dirigentes sindicales.

Pero con todo y ese festejo laboraloide, muy seguramente que por lo que más se espera el 1 de mayo, es por también ser la fecha en la que ya pueden encenderse las “refrís”, al entrar en vigor el subsidio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con lo que la “luz” o corriente eléctrica es más barata. ¡Qué tal!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Proponen un “Corredor Seguro” a Kino…Para el que sí que aplica aquello de que, ¡vale más tarde que nunca!, es para el anuncio que acaba de hacer la alcaldesa, Angelina Muñoz, de que tienen rato “enguerando” una iniciativa para que la carretera Hermosillo-Bahía de Kino sea declarada “Corredor Seguro”, al estilo del que tiene Puerto Peñasco-Lukeville, para reducir los “accidentes. Así el dato.

Toda vez que es una propuesta que vuelven a desempolvar o hacer resurgir, a raíz del lamentable trágico triple choque carambola entre tres vehículos, ocurrido el pasado domingo en esa insegura vía asfáltica, con un saldo de dos muertos y once lesionados, entre cuyas fatales víctimas está Guadalupe Gutiérrez Mazón, quien era directora del Parque Popular Infantil y hermana de la diputada Kitty Gutiérrez. ¡Glup!

Por ser un tipo de tragedias que una y otra vez se han vuelto a repetir, sin que verdaderamente se haga algo para prevenirlas, aún y cuando de antemano se sabe que en su mayoría son provocadas por el exceso de velocidad, la imprudencia y una falta de cultura vial en general de los automovilistas, a lo que se le suma que es una rúa ancha y con acotamiento, que desde siempre ha sido mal utilizada. ¡Pácatelas!

Y es que aunque usted no lo crea, pero sucede que se llega a tal grado de insensatez, combinada con ignorancia, que hay quienes a veces usan esa acotada para rebasar por la derecha, como aseguran que fuera el caso en el aludido fatal percance automovilístico que tuviera lugar en el kilómetro 90; en tanto que otras veces quien va a ser rebasado se orilla a ese espacio sobrante, lo que igual es incorrecto.

Sin embargo y pesar de los pesares, es un ajuste carreteril que está en veremos, por aún estar en proyecto, como lo reconociera Angelina al apuntillar que todavía está “en manos” de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur), después de que fuera presentado por el Ayuntamiento, previo a un análisis con la Comisión Sonora-Arizona, por lo que a ver cuándo lo cristalizan. ¿Será?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que está de alarmar droga del “cristal”…A la que sí que el tiempo y las últimas alarmantes cifras dadas a conocer por el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (Sisvea), sí que le están dando la razón, es a la “Gober”, Claudia Pavlovich, en cuanto a las estrategias que han emprendido contra las drogas, como con la campaña denominada “La Verdad del Cristal”, aunque falta hacer más.

Pues en ese informe del 2016 Sonora ocupa el quinto lugar a nivel en México en el consumo de esa droga sintética, de ahí que sea la que mayores estragos está causando entre los adictos atendidos en los centros de rehabilitación particulares y gubernamentales de la Entidad, lo que acrecienta ese acierto de Pavlovich Arellano, a fin de crear conciencia entre los jóvenes, por el peligro adictivo que representa. ¡Ups!

Y es que consciente y echada pa´ delante como es Mandataria Estatal, en su momento reconoció que el “cristal” ya había tocado techo, pero que no iban a permitir que echara raíces por estos lares, de ahí el porque esas estadísticas de nuevo deben hacer parar antenas, por como ese estupefaciente sigue siendo el de mayor impacto, al solamente estarse detrás de las dos Bajas Californias, Durango y Colima.

Razón por la cual es que consideran que deben reforzarse las estrategias de prevención, por como continúa siendo la principal causa de internamiento, como ya antes también lo aceptara el ahora ex director de Salud Mental, Félix Higuera Romero, cuando ventilara que Hermosillo es donde más se consume esa sustancia que es altamente adictiva y nociva, además de Nogales. Así de grave la cosa.

De ahí la urgencia para que cuando menos nombren al sucesor de Higuera Romero en esa dependencia, la cual quedara acéfala desde que lo designaran Subsecretario de Salud, al urgir que se haga algo extra.