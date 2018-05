Relevan causa de muerte de Avicii

El DJ y productor sueco utilizó el cristal de una botella rota para quitarse la vida. Se cortó el cuello

Tim Bergling, más conocido como Avicii, se suicidó, informó este martes la publicación estadounidense TMZ.

Varias fuentes cercanas al caso aseguraron que el DJ y productor sueco utilizó el cristal de una botella rota para quitarse la vida.

Dos personas señalaron que se cortó el cuello, mientras que una tercera apunta a que se hirió en la muñeca.

Avicii murió el pasado 20 de abril a los 28 años en Mascate, Omán.

“Realmente (Avicii) luchó y reflexionó sobre el significado de la vida y la felicidad. Él no pudo más. Él quería encontrar paz”, señalaron familiares en su primer comentario público tras el fallecimiento del músico, cuya causa no se ha confirmado oficialmente.

En 2015, el DJ empezó a tener problemas de salud debido a su ritmo de vida, hasta el extremo de que unos meses después, en marzo de 2016, anunció su retiro del mundo de la música. A partir de ese momento, las cosas no fueron mucho mejor para el joven sueco.

Fuentes hablaban de complicaciones tras una operación de apendicitis, a lo que posteriormente se le sumó una pancreatitis aguda debido al consumo de alcohol, lo cual le llevó a ser hospitalizado.

Nacido en Estocolmo el 18 de septiembre de 1989, el DJ empezó a publicar su propio material con apenas 19 años, pero no fue hasta 2011 cuando llegó su primer gran éxito internacional con “Levels”.

“Nuestro querido Tim era un buscador, un alma artística frágil que buscaba respuestas a preguntas existenciales. Un perfeccionista excesivamente exitoso que viajó y trabajó duro a un ritmo que provocó un estrés extremo”, escribió la familia en el texto publicado tras su muerte.