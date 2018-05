Tras 10 años de relación, Gaby Platas y Francisco de la O se separan

Otra relación que fracasa. No, el amor no está muriendo; no obstante, Gabriela Platas y Francisco de la O han tomando la decisión de llevar su vida por separado.

“Hacemos de su conocimiento que desde hace algunas semanas estamos separados. Hemos pasado muchos años muy lindos juntos y nuestra separación se da en los mejores términos. Siempre conservaremos un enorme cariño mutuo, eterno agradecimiento y profundo respeto. Siendo ésta una cuestión personal, les pedimos su comprensión ya que no entraremos en detalles, ni daremos más información al respecto”, se lee en un comunicado publicado en sus redes sociales.

La noticia no sorprende a sus seguidores que lo intuían porque la pareja ya no publicaba fotografías de sus actividades juntos.

Fuente: SDP noticias