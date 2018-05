+ “Cierran la pinza” contra corruptos

+ Vuelve arder muy raramente el tren

+ Que ponen a prueba taxis colectivos

+ Revisan hasta el Facebook “Migras”

Por Martín Romo (El Verdugo)

Cierran la pinza contra corruptos…El que ya tomó forma, es el decreto que en días pasados emitiera la gobernadora, Claudia Pavlovich, que es el de la extinción de dominio para retirarle a los funcionarios los bienes que adquieran con dinero ilícito, ya que para ponerlo en operación ayer se creó la Unidad Especializada en Inteligencia Patrimonial y Financiera de la Fiscalía de Justicia del Estado.

Eso significa que de aquí pa´l real, con ese nuevo ente de judicial se pasará de la mera confiscación precautoria de propiedades y recursos de los ex vividores públicos acusados de corruptos, como se hace actualmente, al retiro de los mismos, cuando se compruebe que son mal habidos o comprados con “lana” del presupuesto público, lo que equivale a que tendrán que “devolver las entrada$” o lo robado. ¡Zaz!

Incluso mediante esa nueva figura jurídica con la que perseguirán esos acto$ de rapiña, podrá exigirse la reparación del daño patrimonial perpetrado contra la administración estatal, cuando se detecten los llamados enriquecimientos inexplicables o de esos que se dan de la noche a la mañana, a través de ese órgano especial que ya es un hecho, previo reconocimiento de los jueces en ese ámbito. De ese pelo.

De ese nivel es el nuevo acierto de Claudia, por cómo ya será toda una realidad, el procurar que quienes vivieron del Gobierno del Estado y fallaron la confianza al “manotear”, ahora sí devuelvan lo que se llevaron y no como sucede hoy en día con el ex gobernador Guillermo Padrés y sus principales secuaces, como Roberto Romero y Carlos Villalobos, al tenerse “congelados” $561 millones, pero sin quitárselos.

Pues por esa vía ahora hasta incentivarán la denuncia ciudadana, porque ahora a quien le “ponga dedo” a unos de esos vívales gubernamentales no únicamente conllevará un riesgo, sino también un beneficio, porque en caso de haber una recuperación de lo hurtado, al denunciante le tocaría hasta un 20% del monto, ante lo que se da por descontado que con eso abundarían los “caza-recompensas”. ¡Tómala!

Es por eso que la “Gober” resaltara ante representantes académicos, empresarios y de la sociedad civil, en un acto celebrado a media mañana en el Salón Gobernadores, que con esa nueva instancia se dará una lucha a favor del ciudadano y en contra de la corrupción, en lo que es una respuesta pa´ quienes pensaron que no pasaba nada, pero pues sí pasará, porque quien obre mal, tendrá que pagar las consecuencias.

Tan es así que Pavlovich Arellano apuntillara, que esa Unidad encabezada por Alejandra Santiago Sainz, será algo así como una válvula de escape para los ciudadanos que ya están hartos de las corruptelas, de ahí que dijera que comparte ese hartazgo y frustración, reiterando que mantiene la promesa que hiciera al principio de su gestión, de que nadie va a disfrutar de lo que ilegalmente le arrebate a los sonorenses.

Por lo que haciendo un solo frente anticorruptos ahí estuvieron presentes y prestando oídos el Fiscal General del Estado, Rodolfo Montes de Oca Mena; así como el presidente del Supremo Tribunal de Justicia (STJE), Francisco Gutiérrez Rodríguez; y el Fiscal Anticorrupción, Odracir Espinoza, para avalar esa iniciativa que la Ejecutiva presentara en el 2015 y luego aprobara el Congreso del Estado. ¡Órale!

Vuelve arder muy raramente el tren…Y en tanto que del sospechoso incendio de las vías del tren perpetrado recientemente en esta Capital no se ha vuelto a saber nada, resulta que por donde ahora afloraron las llamas, es por rumbos de Nogales, al arder un vagón de Ferrocarriles de México (Ferromex), que transportaba 15 carros de la empresa Ford, con una pérdida total. ¡Pácatelas!

A ese grado estuvo ese aparente enésimo atentado contra ese “furgón” del ferrocarril, registrado la tarde del domingo, cuando transitaba por la zona urbana de esa frontera, y a la altura de la colonia Celaya, ubicada entre las céntricas avenidas Plutarco Elías Calles y Ruiz Cortines, tuvo que detener su marcha por el humo que emanaba, teniendo que separársele para que el fuego no se extendiera. ¡Vóitelas!

Y es que a como la pongan, pero ya no es normal el que así como así o con esa facilidad estén “pegándole esas quemadas” al “tren…zudo”, y sin que se vea que los de la Procuraduría General de la República (PGR) actúen en consecuencia, por ser una acción delictiva de tipo federal, porque lo que es el delegado o desligado, Darío Figueroa Navarro, al parecer ni por aludido se ha dado, Ni más ni menos.

Como lo evidencia que del primer acto incendiario contra los rieles de ese medio ferroviario de carga, lo que es Figueroa Navarro hasta la fecha no ha dicho ni media palabra, a pesar de que de acuerdo al sentir general, tiene todos los tintes de un sabotaje, al aflorar que fue provocado de manera intencional por dos sujetos que quemaron un par de llantas, que consumieron más de una treintena de “durmientes”. ¡Ñácas!

Es por eso que de nueva cuenta los asegunes no se han hecho esperar, después de que en esa localidad fronteriza ahora ardiera el citado carrerío, con perdidas millonarias, por cada uno de esos vehículos que van al mercado gringo, no costar cinco pesos, aunque esta vez no causó el cierre del transito, como en esta “Capirucha”, por lo que de esa forma es que les han estado acercando la lumbre a los de Ferromex.

Que ponen a prueba taxis colectivos…Con el que se puso de manifiesto que ¡sí se puede!, el que en Hermosillo ya opere un sistema de taxis colectivos, es con el programa que acaba de implementar la dirección del Autotransporte estatal, que encabeza Carlos Morales Buelna, con motivo de la celebración de la Expo-Gan, para ofrecerle el servicio de traslado a los visitantes. ¡Qué tal!

Ya que para el caso se crearon cinco rutas especiales de esos autos de alquiler y camiones urbanos, para que con una tarifa de $15 pesos por persona recorran la zona urbana de forma sectorizada, en un horario de 10:00 de la noche a 2:00 de la mañana, en lo que es un esquema de llevadas y traídas que estará vigente hasta el 19 de mayo, que es cuando finaliza la también llamada “Fiesta del Pueblo”. Así el dato.

En lo que es un modelo de transporte rápido, que bien harían en implementarlo de manera permanente, así sea a nivel de plan piloto, como en esta ocasión lo están haciendo para darles facilidades de trasladarse a los asistentes a esa tradicional exposición ganadera, con esos cien vehículos que pusieron en operación, y en perfectas condiciones, porque son del 2015 al 2018, es decir, seminuevos y del año. De ese tamaño.

Y no descartan que ese sea la tirada o la idea en el corto plazo, por como sin hacer mucho ruido, pero también se supo que semanas atrás igualmente le dieron el banderazo de salida a un par de esos autos para que circulen desde la colonia Cuauthémoc, mismos que fueran gestionados por la representante vecinal, Angelina Romo de Vivar, para contrarrestar el que los ruleteros nomás no se estén dando abasto.

De ahí que a como están las cosas, sí que se han tardado en darle “luz verde” a ese opción de transportadas colectivas, como ya existen en las grandes ciudades, por como los “Rulas” tardan una eternidad “en pasar”, además de que circulan hasta las 22:00 horas -diez de la nochí”-, es por eso que hay una mercado que está sin cubrirse, y todo por no afectar a los “pulpo$” transporteriles. ¡Ñácas!

Revisan hasta el Facebook “Migras”…Lo que ya es toda una cruda realidad, es que al momento de cruzar de México hacia a gringolandia, lo que son las autoridades migratorias de Estados Unidos ya están revisando lo que las personas publican en sus cuentas de Facebook, con la finalidad de checar que no tengan intenciones de quedarse a vivir o trabajar en el “otro lado”. Así la esculcada.

Así que lo que anteriormente solo era una especulación, ya terminó de confirmarse, y por voz de la Cónsul estadounidense en Hermosillo, Elia Tello, de que ya está en práctica esa medida aplicada por los elementos Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, como parte una estrategia de inspección para confirmar que la intención del viaje de los que solicitan un permiso de ingreso sea meramente turística.

Con todo y que Tello aclarara, que aún así existe la posibilidad de que no le “echen un ojo” a las llamadas redes sociales de los solicitantes de esos salvoconductos para viajar más allá de Tucson, siempre y cuando tengan todos los documentos que se le requieran en regla y orden, porque lo que pretenden es identificar plenamente el propósito que llevan a la hora de pasar la “línea” o frontera. Esa es la estrategia.

Luego entonces como sobre aviso no hay engaño, vale más que todos los interesados en visitar esa Nación gabacha, vayan “descontaminando” su “Face” o al menos no tengan cosas personales que los puedan comprometer, por como los gringos hasta eso ya tienen facultad de checar, en nombre de la seguridad nacional, y más después del ataque que recién lanzaran contra el territorio Siria.

Razón por la cual es que mínimo mejor deberían de colocar en esa red virtual las fotos más rescatables que tengan, a fin de que los “Migras” no se vayan asustar cuando “les peguen” una revisada. ¿Qué no?

