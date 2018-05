Seth Rogen aún quiere trabajar con James Franco pese acusaciones de acoso sexual

Varios meses después que James Franco fuera acusado de inapropiada conducta sexual a varias mujeres, Seth Rogen habla del tema y asegura aún desea trabajar con él.

“Mi perspectiva sobre esto es la perspectiva menos relevante. Soy amigo de esta gente y soy un tipo. Todo eso combinado me convierte en la última persona que debería estar hablando de esto“, dijo cuando un entrevistador de Vulture le preguntó al respecto.

Aclaró que tales acusaciones no cambiaron en nada su disposición de trabajar con él.

“Solo intento estar con la curva, no detrás de ella. Esto no tiene nada que ver con el proxenetismo, pero creo que Neighbors 2 tuvo un mensaje increíblemente progresivo. Creo que Blockers tiene un mensaje increíblemente progresivo. Contratamos a Kay Cannon para dirigirlo e hizo un trabajo increíble.”

“Somos hiperactivos de tratar de ser lo más representativos posibles en los directores, escritores y actores con los que trabajamos. Estoy seguro de que definitivamente podríamos estar haciendo más para estar por delante de la curva de esa manera, pero, una vez más, no podría ser más consciente de que mi perspectiva no es la que alguien está buscando”.

Fuente: SDP noticias