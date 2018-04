Procesan a uno por homicidio de Valdez

Es señalado como uno de los que asesinó al periodista sinaloense Javier Valdez

El juez federal Guillermo Torres concedió iniciar un proceso penal en contra de Heriberto ‘N’, ‘El Koala’, por la acusación de ser una de las personas que asesinó al periodista y escritor Javier Valdez Cárdenas.

De acuerdo con el relato de PGR, a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), Heriberto ‘N’ es uno de los autores materiales del homicidio debido a que cumplió, junto con otros dos hombres, la orden de asesinar a Valdez Cárdenas.

En la continuación de la audiencia inicial que se celebró este domingo en Culiacán, Sinaloa, los fiscales establecieron que el crimen se cometió porque, según un testigo protegido, líderes de un grupo delictivo con influencia en Eldorado, Sinaloa, estaban enojados por publicaciones periodísticas en Ríodoce y La Jornada.

Ese testimonio lo obtuvieron de una persona de nombre Rubén, quien fue detenido el 5 de junio del 2017 en Mazatlán por otro delito: el resguardo de armas de uso exclusivo del Ejército y Fuerzas Armadas.

Un mes más tarde de la captura, Rubén señaló tener información relacionada con el asesinato de Valdez Cárdenas, por lo que se le concedieron distintos criterios de oportunidad, como el ser considerado testigo protegido y la suspensión de su acción penal.

En su declaración indicó conocer a Heriberto ‘N’ y a Juan Francisco ‘N’, a quien apodan ‘El Quillo’. Este último, conforme a lo que se dijo, confesó a Rubén haber participado en el homicidio y que como paga se le dio una pistola decorada con las caras de Dámaso López Núñez y Dámaso López Serrano.

“Tuvimos que hacerlo, haber matado al periodista de Culiacán, Javier Valdez”, citaron los fiscales en la audiencia.

En esa confesión también estuvo Heriberto ‘N’, quien después se desplazó a Tijuana, Baja California, donde trabajó como peón albañil hasta el 23 de abril, cuando se le detuvo en la ciudad fronteriza.

Para localizarlo, la FEADLE intervino sus comunicaciones telefónicas, en las que se captó una conversación entre Heriberto y Juan Francisco, en la que hablaron sobre la detención de Rubén y que éste había dado informes del crimen de Valdez Cárdenas.

Según los fiscales, Heriberto se mostró indiferente y seguro de que no lo detendrían, al asegurar que no tenían ninguna prueba que lo inculpara.

El 23 de abril se le aprehendió en Tijuana y 22 horas más tarde se le presentó en Culiacán ante el juez Guillermo Torres. La defensa, que se asignó de oficio por la Judicatura Federal, solicitó tiempo para poder analizar el expediente, por lo que se otorgó una prórroga que se cumplió este domingo.

En la continuación de la audiencia, se mostraron distintos señalamientos de la defensoría de oficio sobre inconsistencias para afirmar que Heriberto participó en el ataque.

La principal, dijeron los abogados, es que no hubo ningún dato de prueba preciso que diera con la identidad de Heriberto, salvo la conversación telefónica, porque en la plática que se mencionó por Rubén, el testigo protegido, él también era testigo de oídas.

El juez tomó dos horas para analizar su decisión, pero al final dictó vinculación a proceso en contra de Heriberto y al mismo tiempo dio tres meses a la PGR para que compruebe de forma científica que él participó en el asesinato de Valdez Cárdenas.