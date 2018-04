Llaman a no confiarse de tarifa de verano de CFE

Los usuarios deben revisar detenidamente la fecha de lectura para la facturación

A pesar de que la tarifa de verano de la Comisión Federal de Electricidad entrará en vigor mañana 1 de mayo, se deben de medir las horas de encendido de los aires acondicionados, pues esto no garantiza un recibo de bajo costo.

El presidente de la Unión de Usuarios, Ignacio Peinado Luna, señaló que aunado a esto, no todos los clientes de CFE inician el 1 de mayo, sino que alrededor del 20 por ciento pueden iniciar posteriormente.

Explicó que esto se debe a que se les toma lectura entre el 1 y el 15 de mayo y se les cobra en tarifa normal, aunque a ellos se les compensa, pues su subsidio culmina el 20 de noviembre, mientras que para el resto el 31 de octubre.

“Es importante que primero sepan los usuarios cuando corta su recibo para que estén conscientes, pero independientemente de esa situación, es importante que los usuarios tengamos los cuidados mínimos como darles mantenimiento a los aparatos, manejar los grados entra 24 y 25, si se pone en menos se consume más energía y se acaba el aparato más rápido”, indicó.

Detalló que también se debe de saber la capacidad que tiene el aparato de enfriamiento, pues es común comprar aparatos de menor capacidad para un área más grande, lo que causa que se consuma más energía y de igual forma se descompongan.

Recordó que aunque inicie el subsidio no quiere decir que no se vayan a presentar facturas elevadas, por lo que es necesario utilizar los aires a conciencia para evitar facturas in pagables y cortes posteriores.

“El número de horas tiene mucho que ver para que se refleje una factura mucho muy elevada, si somos de los usuarios que no se apagan los aparatos en todo el día, así sea uno, dos o los que tengamos, si no se apaga, llegan facturas de hasta 7 mil pesos bimestrales”, apuntó.