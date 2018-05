Kanye West lanza canción en apoyo a Trump

No conforme con haber enviado tuits expresando su apoyo incondicional a Donald Trump, Kanye West escribió y lanzó una canción sobre el mismo tema.

La pista llega bajo el nombre: “Ye vs. the People” (starring Ti as the People)

“Sé que Obama fue enviado por los cielos, pero desde que ganó Trump, demostró que podía ser presidente”, versa.

“(Haz América grande otra vez) tuvo un recibimiento negativo. Lo tomé, lo usé, meciéndolo le di una nueva dirección. Se agregó empatía, cuidado, amor y afecto, y ustedes simplemente cuestionan mis método”.

Fuente: SDP noticias