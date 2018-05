J Balvin lanza su propio tema del Mundial 2018

J Balvin presentó el tema “Positivo”, para la copa del mundo 2018 misma que le hará la competencia a “Colors” canción oficial de FIFA interpretado por Maluma y Jason Derulo.

El tema lo presentó por la cadena Telemundo, en el clip podemos ver las banderas que no han clasificado al mundial como Estados Unidos, Chile y Venezuela, sin embargo no aparece la de Perú, país que no había ganado la clasificación desde hace 36 años.

El tema del colombiano ha logrado casi 2 millones de reproducciones en tan solo unas horas.

Fuente: SDP noticias