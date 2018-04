Hallan restos humanos diseminados en la CDMX y el Estado de México

En distintos puntos fueron abandonados una cabeza, una pierna y un tronco, que se investiga si corresponden a la misma persona

Una cabeza, una pierna y un tronco fueron encontrados ayer en diferentes puntos de la Ciudad de México y el Estado de México.

En la madrugada, en la Colonia San Juan de Aragón, Tercera sección, en la Gustavo A. Madero fue localizada la cabeza de un hombre, dentro de una bolsa de plástico.

El hallazgo tuvo lugar en la esquina de calle 603 y Avenida 604, sin que hubiera más restos en las inmediaciones.

Por la mañana fue encontrada una pierna en la Colonia Centro, entre puestos semifijos en el cruce de Santa Escuela y Zavala, en la zona de la Delegación Venustiano Carranza.

La extremidad derecha estaba dentro de una bolsa de plástico negra, y posteriormente fue recogida por peritos de la dependencia.

Casi a la misma hora, en la Colonia Valle del Carmen, en Valle de Chalco, varios perros callejeros pusieron al descubierto un tronco humano, que estaba dentro de una bolsa de plástico negra.

Dos mujeres vieron que de la bolsa escurría sangre y al destapar el plástico descubrieron restos humanos.

De acuerdo con información preliminar, la víctima del homicidio era un hombre a quien le faltaban las extremidades, las cuales no fueron encontradas en las colonias aledañas.

Los vecinos mencionaron que horas previas al hallazgo no escucharon ruidos extraños por lo que piensan que fue en la madrugada cuando abandonaron la bolsa con el tronco humano.

En la Procuraduría capitalina informaron que activaron protocolos para coordinar con la Fiscalía mexiquense.

A los restos, adelantaron, se les aplicaran estudios genéticos para ver si corresponden a la misma persona, cuya edad no fue precisada