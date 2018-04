Fortalece Videgaray relación entre México y California

Este domingo, el canciller Luis Videgaray realizó una visita de trabajo a la ciudad de Los Ángeles, California, con el objetivo de fortalecer los vínculos con actores clave de la relación entre México y esa ciudad.

El Canciller sostuvo un diálogo con el presidente del Instituto Milken, Michael Milken, en el marco de la Conferencia Global del Instituto. En la sesión, titulada “What Matters Now: Navigating the New Investment Landscape”, conversaron sobre temas como la relación bilateral, el desarrollo de México y retos internacionales.

El Canciller participó posteriormente en una cena a la que asistieron más de 100 empresarios y personalidades de México y Estados Unidos, con los que habló sobre prioridades para ambos países.

La cena, que formó parte de las actividades de la Conferencia Global, fue ofrecida por empresarios mexicanos, siendo la primera vez que una cena de bienvenida del Milken Institute es financiada por el sector privado de México.

Más tarde, el canciller se reunió con el alcalde Los Ángeles, Eric Garcetti. Durante el encuentro, el canciller reconoció el liderazgo de su gobierno en la defensa de los derechos de la comunidad migrante y su integración a la ciudad.

El Canciller reafirmó el compromiso de México para continuar con la cooperación bilateral en temas migratorios y comerciales.

México reconoce a la ciudad de Los Ángeles como una aliada en temas clave como el comercio bilateral y la migración. En 2017, el comercio total entre México y California fue de 73.1 mil millones de dólares.

De acuerdo con la Oficina de Censo de Estados Unidos, hay un millón 277 mil 221 mexicanos viviendo en Los Ángeles, que representan 67 por ciento de la población hispana en la ciudad.