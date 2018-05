Muchas de nosotras, seguimos las dietas al pie de la letra, hacemos ejercicios todos los días y tratamos de tener los mejores hábitos para adelgazar, sin embargo; algunas mujeres, no lo logran sin encontrar explicación alguna, pero algo que deberías tomar en cuenta es que, podrías tener alguna de las enfermedades que te impiden bajar de peso.

Un estudio publicado por The Annals of Clinnical & Laboratory Science, revela que los trastornos que impiden bajar de peso, también se relacionan con la fatiga y el cansancio. Es importante que lo detectes para que no afecte tu vida cotidiana.

A continuación te presentamos las enfermedades que te impiden bajar de peso…

Síndrome de ovario poliquístico

Es un trastorno hormonal, que afecta principalmente el ciclo menstrual. El síndrome se relaciona principalmente con la dificultad de la liberación de óvulos, lo que puede ser causa de infertilidad.

Regularmente, estas mujeres son resistentes a la insulina, por eso tiene problemas para bajar de peso. Es necesario seguir un tratamiento hormonal para regular las hormonas y lograr bajar de peso.

Hipotiroidismo

Esta enfermedad afecta directamente la glándula tiroides, que es la que regula la mayoría de las funciones del organismo.

El hipotiroidismo provoca que las funcione metabólicas trabajen más lento de lo normal, eso es lo que impide bajar de peso.

El tratamiento debe ser hormonal, para regular el funcionamiento de la glándula.

Estrés

Seguramente te preguntarás, qué tiene que ver el estrés con el aumento de peso, y la respuesta es: el cortisol.

Una sustancia que se libera en el cuerpo al detectarlo y limita la pérdida de peso.

La solución a esto es controlar el estrés; ya que también puede provocar otros problemas de salud como depresión, migrañas o trastornos del sueño.

Por lo tanto, si has seguido tu dieta correctamente, practicas ejercicio y no logras adelgazar, puede ser que tengas una enfermedad que te impide bajar de peso, consulta a tu médico para que sigas el tratamiento correspondiente.

Fuente: Salud 180