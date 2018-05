El diente de león y para qué sirve

El diente de león, es esa planta que nos recuerda a nuestra infancia, cuando caminábamos por el parque y al encontrarla, era inevitable no soplarle, ¿la recuerdas?

Es una planta que crece en parques y espacios abandonados, amarilla cuando florece y al madurar se vuelve blanca y esponjosa, ¡seguro a tu paso las encuentras comúnmente! Miden entre 20 y 50 centímetros.

Su nombre científico es taraxacum officinale pero la mayoría la llama diente de león, y aunque muchos la conocemos, ¡no todos saben sus increíbles beneficios!

Los beneficios del diente de león viene desde su nombre de origen griego, “taraxos” que significa enfermedad y “akos” que significa remedio, en conjunto nos da, “remedio de las enfermedades”.

De acuerdo con la Universidad de Columbia, el uso de diente de león disminuye en síntomas de algunas enfermedades relacionadas con el hígado, cálculos biliares y estómago.

Pero, ¿qué se usa de esta planta?

En realidad se puede utilizar todo el diente de león, sin embargo su mayor riqueza la tiene la raíz, aquí algunos otros usos:

Las hojas, se pueden utilizar para ensaladas, tienen un sabor amargo al ser un alimento rico en fitonutrientes.

Su flor se puede encurtir en vinagre con sal y le dará un sabor muy peculiar a los alimentos, también se usa en ensaladas.

Por su parte, la raíz que es parte de la planta que más se utiliza para hacer infusiones y remedios. Según la ESCOP (The European Scientific Cooperative on Phytotherapy), el diente de león es una fuente natural de betacaroteno, vitamina A, contiene hierro, magnesio, fósforo, potasio, calcio, vitamina C y K.

La raíz de diente de león ayuda a:

Buen funcionamiento del hígado y la vesícula biliar

En la digestión y estimula el apetito

Disminuye los niveles de azúcar en la sangre

Tiene propiedades diuréticas y ayuda a desintoxicar, riñones, hígado y vesícula biliar

Da beneficios al tránsito intestinal, evitando el estreñimiento

Ayuda en casos de anemia, gracias a que contiene hierro

También la utilizan como antioxidante y mejorar el estado de ánimo, contiene vitamina B, mismo que es bueno para controlar la depresión.

Así se prepara:

En un litro de agua hirviendo, coloca la raíz de diente de león o las hojas y deja reposar por 15 minutos. Tomarlo máximo dos veces al día, en la mañana y en la noche.

Recuerda que siempre es necesario acudir con tu médico ante cualquier malestar. En caso de estar embarazada, no es recomendable tomarse nada que tu médico no recomiende.

Fuente: Salud 180