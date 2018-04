Agarra Pumas Liguilla y va ante América

La oncena de la UNAM empató a un gol ante Querétaro y lograron entrar a la final

Aunque Pumas terminó con el rosario en la mano empatando 1-1 ante el Querétaro, los universitarios se metieron a la Fase Final como séptimo lugar al llegar a 24 unidades y ahora se medirá al América en los Cuartos de Final.

El cuadro auriazul salió a la cancha a dejarlo todo para meterse a la Fiesta Grande y lo consiguió.

Desde los primeros toques se notó que no buscaba algún acomodo en particular para la Fase Final, sólo la victoria para asegurar su puesto.

Luego de un primer aviso de los Pumas, al minuto 15 Matías Alustiza fue el encargado de anotar el 1-0, poniendo de pie a toda la afición que hizo una gran entrada en el Estadio Olímpico esperando ver al conjunto de casa en la Liguilla.

Jesús Gallardo y el “Chavo” Alustiza dejaron escapar la oportunidad de incrementar el marcador y ponerle más tranquilidad al encuentro.

Gallos reaccionó para el complemento y comenzó a manejar las acciones, para ir por los tres puntos aunque ya estaba fuera de la pelea por los boletos para la Fase Final.

Al 72′, Alfredo Saldívar se puso una vez más el traje de héroe y atajó un penal que cobró Edson Puch a lo “Panenka”.

Y mientas Pumas festejaba que no habían podido anotarle, al 76′, el que no perdonó fue Erbin Trejo para poner el 1-1.

Tras el gol del empate Alan Acosta entró para darle más seguridad al equipo, tomando el lugar de Abraham González.

Alustiza dejó el partido a 3 minutos del final y Alan Mendoza ingresó para apoyar al conjunto auriazul para ponerle freno a unos Gallos que buscaban la victoria a toda costa.

El encuentro finalizó con la igualada, que ahora podrán a Pumas frente a frente con las Águilas, que ocuparon la segunda posición en la tabla.