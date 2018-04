Pide justicia en caso de estudiantes

Adriana Barraza aprovechó la tribuna de los Premios Platino para exigir verdad y justicia ante el caso de los estudiantes de cine asesinados y de los muchos más de abusos sexuales en la industria.

“No tengo interpretación (de lo que ocurrió con los estudiantes de cine). Tengo un gran dolor porque soy maestra y estoy cerca de los jóvenes”, dijo la formadora de innumerables generaciones de intérpretes.

Sobre los abusos, los tachó como deleznables, pero pidió a las víctimas que denuncien.

“Es tan difícil denunciar cuando nos sentimos avergonzados o adoloridos, pero es la única manera en que este tipo de cosas tan horribles tengan una mínima solución”.

La toluqueña de 62 años recibirá este domingo el Premio Platino de Honor al Cine Iberoamericano.

Edward James Olmos, Sonia Braga, Ricardo Darin y Antonio Banderas fueron destinatarios del reconocimiento en años anteriores.

Durante una conferencia de prensa, la nominada al Óscar por Babel recordó que su dura infancia la condujo a la actuación e imaginación.

“Hacía falta ficción, vivir en mundos fantásticos, quería vivir en otros mundos. Era difícil ser la niña Adriana Barraza”, rememoró.

Con más de medio centenar de créditos, Barraza consideró que un buen actor debe dotar a sus personajes de naturalidad, veracidad y profundidad.

Y aprovechó para confesar que para ella la docencia es mucho más importante que la actuación.

“Cuando me preguntan: ‘¿Cómo te ves cuando seas muy anciana?’ Dando clase… Fíjate que no dije actuando”.

Barraza, quien actualmente rueda el barco thriller “Falcon Lake”, pidió valorar el cine latinoamericano de festivales pero también el más comercial, pues hay público para todo.

En ese tenor, trajo a colación cuando actuó para la película de “Marvel Thor”, y hasta habló sobre la importancia de “Avengers: Infinity War”.

“Mi nieto muere por verla. No tengo más que decir. Y yo muero por ver a mi nieto feliz”, dijo con una sonrisa.

Durante la ceremonia, se entregaron también galardones votados por el público, previos a la quinta entrega de los Premios Platino, que tendrán lugar este domingo.